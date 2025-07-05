Visky написав:Navegantes Дякую, яка дата документу, він чинний? Чи можете Ви вказати посилання на поточну версію, і щоб було видно, що вона чинна? За гугл-пошуком знайшов від 21 р. і без дати. Добовий ліміт там є: Зняття готівки по одній БПК Банкомати ПУМБ та об’єднаної мережі банкоматів 3 000 USD, Кількість операцій 15. Але може це застарілі, бо обмеження НБУ 100т
У підпункті 1.1.12 пункту 1.1 частини 1 розділу ІІ Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб Банком для клієнтів зроблено спеціальне інформаційне посилання безпосередньо на діючи ліміти на проведення операцій по рахункам, які розміщені на офіційному сайті Банку за посиланням:
NO PASARAN написав:Вапріс-є люди які взяли участь(мабуть у травні)-дві покупки в іноземн.маркетах- за це від Віза 250+50 від банки.Гроші отримали ?Дякую ПС-мені дали те що в мене на аватарці.
Брав участь у подібній акції у грудні 2024. Там було 50 (банк) +500 (Віза) за "мінімум 1 оплату карткою Віза в категорії Мобільні застосунки в іноземних сервісах та ще 4 будь-які оплати карткою Віза від 50 грн". Виплатили все дуже швидко