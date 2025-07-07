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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 654655656657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:07

  Visky написав:
  Navegantes написав:
  Visky написав:Navegantes Дякую, яка дата документу, він чинний? Чи можете Ви вказати посилання на поточну версію, і щоб було видно, що вона чинна?
За гугл-пошуком знайшов від 21 р. і без дати.
Добовий ліміт там є:
Зняття готівки по одній БПК
Банкомати ПУМБ та об’єднаної мережі банкоматів 3 000 USD, Кількість операцій 15.
Але може це застарілі, бо обмеження НБУ 100т


У підпункті 1.1.12 пункту 1.1 частини 1 розділу ІІ Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб Банком для клієнтів зроблено спеціальне
інформаційне посилання безпосередньо на діючи ліміти на проведення операцій по
рахункам, які розміщені на офіційному сайті Банку за посиланням:

https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/82 ... 2/rahunok-
u-banku-limiti-na-bpk.pdf, та є невід’ємною частиною Договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб.
Ще раз дякую. Саме цей документ я і знаходив, він без дати і лім. там 3 000 USD/доба, що більше 100т, і він співпадає з аналогічним док-том від 21 р., от я і засумнівався в його чинності

1. там нове лого
2. там пише обмеження на МСС 6211, якому тільки місяць, тож він свіжий
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:42

24589 Оце так спостережливість, око - діамант!
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 15:23

Несите ваши денежки Иначе быть беде

Вапріс-є люди які взяли участь(мабуть у травні)-дві покупки в іноземн.маркетах- за це від Віза 250+50 від банки.Гроші отримали ?Дякую
ПС-мені дали те що в мене на аватарці.
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 17:26

  NO PASARAN написав:Вапріс-є люди які взяли участь(мабуть у травні)-дві покупки в іноземн.маркетах- за це від Віза 250+50 від банки.Гроші отримали ?Дякую
ПС-мені дали те що в мене на аватарці.


Брав участь у подібній акції у грудні 2024. Там було 50 (банк) +500 (Віза) за "мінімум 1 оплату карткою Віза в категорії Мобільні застосунки в іноземних сервісах та ще 4 будь-які оплати карткою Віза від 50 грн". Виплатили все дуже швидко
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 02:19

Navegantes, NO PASARAN А де повідомлялося, повідомляється про такі акції, чи є щось зараз з оплатою в іноземних сервісах, хто організатор, Віза-укр.?
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 07:31

  Visky написав:Navegantes, NO PASARAN А де повідомлялося, повідомляється про такі акції, чи є щось зараз з оплатою в іноземних сервісах, хто організатор, Віза-укр.?


Пуш-повідомлення приходить у додаток і завдання зʼявляється у «Вигоди» - «Мої нагороди»
Індивідуальні акції, хто отримав таке повідомлення, той приймає участь.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 15:30

NO PASARAN
Вітаємо! Бажаємо перевірити виконання умов для зарахування кешбеку. Написали Вам в приватні повідомлення.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 18:07

PUMB написав Вам в пп номер звернення до банку від 01.07.2025 всі дані надано.
Про те що банку потрібно додатково 30 днів -ще не писали )))
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 20:10

NO PASARAN
Наразі, на жаль, не бачимо Вашого повідомлення. :(
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 10:36

NO PASARAN
Вітаємо! Дякуємо за уточнення номера звернення. Ми проведемо перевірку виконання умов і повернемось до вас з відповіддю.
PUMB
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