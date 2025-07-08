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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лип, 2025 03:19
alibob написав:
Про неоновлювати анкету в курсі.
Чому?
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Visky
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Додано: Вів 08 лип, 2025 06:20
Visky написав: Navegantes написав: Visky написав:
навіть про обмеження по МСС 6211 не було, хоча мали б всім надіслати
Та вони так поспішали заблокувати купівлю, що з інформуванням геть кепсько вийшло. Лише в кінці червня отямилися і прийняли зміни до ДКБО (вступлять в силу з 01/08/25), де врегулювали питання MCC 6211
Так що, воно працює, хтось пробував?
Як воно може працювати, якщо зміни вступлять в силу з 01/08? Більш того, там комісія буде, то ж нецікаво
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Navegantes
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Додано: Вів 08 лип, 2025 07:28
Visky написав:
Так що, воно працює, хтось пробував?
вчора купував з дебетки - працює і без комісу.
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KVV
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Додано: Вів 08 лип, 2025 07:47
KVV написав: Visky написав:
Так що, воно працює, хтось пробував?
вчора купував з дебетки - працює і без комісу.
Мова йде про кредитну картку. З дебетної купівлі не обмежували
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Navegantes
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