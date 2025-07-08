Та вони так поспішали заблокувати купівлю, що з інформуванням геть кепсько вийшло. Лише в кінці червня отямилися і прийняли зміни до ДКБО (вступлять в силу з 01/08/25), де врегулювали питання MCC 6211[/quote]Так що, воно працює, хтось пробував?[/quote]
Як воно може працювати, якщо зміни вступлять в силу з 01/08? Більш того, там комісія буде, то ж нецікаво[/quote]
KVV написав:Navegantes та зрозуміло що з кредитки зась, але я щось не помітив щоб пан Visky питав саме за кредитні.
Прошу перечитати вчорашні повідомлення пана Visky (починаючи з 12:10) та мої. Там мова про МСС 6211 і хто слідкує за темою, той в курсі що мова про раптову заборону ПУМБом купівлі ОВДП за кредитні з 10/06/2025, про що ПУМБ повідомив того ж 10-го числа (ще й не всі клієнти отримали відповідне повідомлення в додатку), порушивши власний ДКБО. 24/06 ПУМБ "викотив" нову версію ДКБО, яка почне діяти з 01/08/2025 і от у цій версії питання купівлі ОВДП з кредитки вже врегульовано (3,99 % комісія)
Востаннє редагувалось Navegantes в Вів 08 лип, 2025 10:23, всього редагувалось 1 раз.
KVV написав:Navegantes та зрозуміло що з кредитки зась, але я щось не помітив щоб пан Visky питав саме за кредитні.
Прошу перечитати вчорашні повідомлення пана Visky (починаючи з 12:10) та мої. Там мова про МСС 6211 і хто слідкує за темою, той в курсі що мова про раптову заборону ПУМБом купівлі ОВДП за кредитні з 10/06/2025, про що ПУМБ повідомив того ж 10-го числа (ще й не всі клієнти отримали відповідне повідомлення в додатку), порушивши власний ДКБО. 27/06 ПУМБ "викотив" нову версію ДКБО, яка почне діяти з 01/08/2025 і от у цій версії питання купівлі ОВДП з кредитки вже врегульовано (3,99 % комісія)