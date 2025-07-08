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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 656657658659

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 03:19

  alibob написав:Про неоновлювати анкету в курсі.
Чому?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 06:20

  Visky написав:
  Navegantes написав:
  Visky написав:навіть про обмеження по МСС 6211 не було, хоча мали б всім надіслати


Та вони так поспішали заблокувати купівлю, що з інформуванням геть кепсько вийшло. Лише в кінці червня отямилися і прийняли зміни до ДКБО (вступлять в силу з 01/08/25), де врегулювали питання MCC 6211
Так що, воно працює, хтось пробував?


Як воно може працювати, якщо зміни вступлять в силу з 01/08? Більш того, там комісія буде, то ж нецікаво
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 07:28

  Visky написав:Так що, воно працює, хтось пробував?

вчора купував з дебетки - працює і без комісу.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 07:47

  KVV написав:
  Visky написав:Так що, воно працює, хтось пробував?

вчора купував з дебетки - працює і без комісу.


Мова йде про кредитну картку. З дебетної купівлі не обмежували
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 09:56

Navegantes та зрозуміло що з кредитки зась, але я щось не помітив щоб пан Visky питав саме за кредитні.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:01

Та вони так поспішали заблокувати купівлю, що з інформуванням геть кепсько вийшло. Лише в кінці червня отямилися і прийняли зміни до ДКБО (вступлять в силу з 01/08/25), де врегулювали питання MCC 6211[/quote]Так що, воно працює, хтось пробував?[/quote]

Як воно може працювати, якщо зміни вступлять в силу з 01/08? Більш того, там комісія буде, то ж нецікаво[/quote]


Не можу найти посилання, скиньте як не важко ДКБО
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:17

  KVV написав:Navegantes та зрозуміло що з кредитки зась, але я щось не помітив щоб пан Visky питав саме за кредитні.


Прошу перечитати вчорашні повідомлення пана Visky (починаючи з 12:10) та мої. Там мова про МСС 6211 і хто слідкує за темою, той в курсі що мова про раптову заборону ПУМБом купівлі ОВДП за кредитні з 10/06/2025, про що ПУМБ повідомив того ж 10-го числа (ще й не всі клієнти отримали відповідне повідомлення в додатку), порушивши власний ДКБО.
24/06 ПУМБ "викотив" нову версію ДКБО, яка почне діяти з 01/08/2025 і от у цій версії питання купівлі ОВДП з кредитки вже врегульовано (3,99 % комісія)
Востаннє редагувалось Navegantes в Вів 08 лип, 2025 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:21

  Navegantes написав:
  KVV написав:Navegantes та зрозуміло що з кредитки зась, але я щось не помітив щоб пан Visky питав саме за кредитні.


Прошу перечитати вчорашні повідомлення пана Visky (починаючи з 12:10) та мої. Там мова про МСС 6211 і хто слідкує за темою, той в курсі що мова про раптову заборону ПУМБом купівлі ОВДП за кредитні з 10/06/2025, про що ПУМБ повідомив того ж 10-го числа (ще й не всі клієнти отримали відповідне повідомлення в додатку), порушивши власний ДКБО.
27/06 ПУМБ "викотив" нову версію ДКБО, яка почне діяти з 01/08/2025 і от у цій версії питання купівлі ОВДП з кредитки вже врегульовано (3,99 % комісія)


Тепер все зрозуміло
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:26

Re: ПУМБ

  ukr0014959 написав:Не можу найти посилання, скиньте як не важко ДКБО


https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/ec ... 025-qr.pdf
Сторінка 90
Navegantes
 
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