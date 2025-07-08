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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лип, 2025 11:49
Visky написав: Navegantes написав: Visky написав:
Так що, воно працює, хтось пробував?
Як воно може працювати, якщо зміни вступлять в силу з 01/08? Більш того, там комісія буде, то ж нецікаво
Я ж - про зараз, чи дійсно не дають оплатити кредитними?
Не дають
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