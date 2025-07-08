Не дають
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лип, 2025 11:49
Додано: Вів 08 лип, 2025 12:37
Предложение было (по 7 число), задание выполнила, вчера, когда проверила, висело, что до окончания осталось 15 часов. Сегодня задание опустело, но и кешбека пока нет. Но еще не вечер ).
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:05
Hella Дякую за інфо.Я Згідно умов теж терпеливо чекав 30 днів))
Але...
мабудь не той "наперсток"
вибрав)
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:18
Вы знаете, все очень интересно.
Две оплаты карткой Виза в любых иноземных сайтах, онлайн-магазинах или сервисах не менее чем по 250 грн.
Сделано 8 и 9 числа прошлого месяца.
Заглянула я подробнее в "Вигоди". Написано, что "завдання минуло".
Но! Две оплаты "виконанi", тем не менее, 50 грн, которые висели сразу "анульованi", а "виклик минув"...
Зато откуда-то взялись 5 крокiв до бонуса - виконано! Хотя я не помню участия в таком мероприятии. Вернее, что-то похожее было, но давно. (апд. Вспомнила, было, но чуть ли не в прошлом году).
Просьба к представителю ПУМБ объяснить, что происходит, а то выплывающая фраза "Рекомендуйте ПУМБ" звучит как-то странно .
Додано: Вів 08 лип, 2025 18:42
Hella
Вітаємо!
Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
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