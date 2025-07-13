RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:49

  Visky написав:
  Navegantes написав:
  Visky написав:Так що, воно працює, хтось пробував?


Як воно може працювати, якщо зміни вступлять в силу з 01/08? Більш того, там комісія буде, то ж нецікаво

Я ж - про зараз, чи дійсно не дають оплатити кредитними?


Не дають
Navegantes
 
Повідомлень: 322
З нами з: 22.02.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:37

  NO PASARAN написав:Вапріс-є люди які взяли участь(мабуть у травні)-дві покупки в іноземн.маркетах- за це від Віза 250+50 від банки.Гроші отримали ?Дякую
ПС-мені дали те що в мене на аватарці.


Предложение было (по 7 число), задание выполнила, вчера, когда проверила, висело, что до окончания осталось 15 часов. Сегодня задание опустело, но и кешбека пока нет. Но еще не вечер ).
Hella
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 25.08.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:05

Hella Дякую за інфо.Я Згідно умов теж терпеливо чекав 30 днів))
Але...
мабудь не той "наперсток"
вибрав)
NO PASARAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 311
З нами з: 09.03.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:18

  NO PASARAN написав:Hella Дякую за інфо.Я Згідно умов теж терпеливо чекав 30 днів))
Але...
мабудь не той "наперсток"
вибрав)


Вы знаете, все очень интересно.
Две оплаты карткой Виза в любых иноземных сайтах, онлайн-магазинах или сервисах не менее чем по 250 грн.
Сделано 8 и 9 числа прошлого месяца.
Заглянула я подробнее в "Вигоди". Написано, что "завдання минуло".
Но! Две оплаты "виконанi", тем не менее, 50 грн, которые висели сразу "анульованi", а "виклик минув"...

Зато откуда-то взялись 5 крокiв до бонуса - виконано! Хотя я не помню участия в таком мероприятии. Вернее, что-то похожее было, но давно. (апд. Вспомнила, было, но чуть ли не в прошлом году).

Просьба к представителю ПУМБ объяснить, что происходит, а то выплывающая фраза "Рекомендуйте ПУМБ" звучит как-то странно :).
Hella
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 25.08.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 18:42

Hella
Вітаємо!
Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3312
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 08:27

Hella про анульовані бонуси теж писало))соувпадєніє?)
Пс-цирк на дроті...
І як чудово що є такий форум)))
NO PASARAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 311
З нами з: 09.03.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 10:50

  NO PASARAN написав:Hella про анульовані бонуси теж писало))соувпадєніє?)
Пс-цирк на дроті...
І як чудово що є такий форум)))


Есть вероятность, что я в чем-то ошиблась.
Не так поняла условия, например, где-то что-то не дочитала. Я в любом случае собиралась покупать, просто кешбек был бы приятным бонусом. Но если разберемся, просто учту на будущее.
Hella
 
Повідомлень: 1286
З нами з: 25.08.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 15:20

Маю аж два питання.

1. Свого часу отримав у відділенні пластик кредитки "ВсеМожу", термін 11/23. Навіть не звертав уваги на цей термін, аж поки на одному цікавому терміналі не пропустило оплату (було це у грудні 2024-го). Я вже звик був, що банки продовжують термін дії своїх карт і навіть особливо не слідкував за цим.
Що робити? На гарячій лінії порадили випустити додаткову віртуальну картку Mastercard (пластик була Visa), так і зробив. Через деякий час звернув увагу, що з гаманця Google Pay зникла "прострочена" картка Visa, залишилась лише картка Mastercard. Мені власне її цілком достатньо (поки що, принаймні), але, власне, питання: у мене у PUMB Online відображаються дві картки до одного рахунка "ВсеМожу" - і прострочена Visa, і нова віртуальна Mastercard. Як правильно вчинити? Закрити цю Visa чи що з нею робити? Адже вона начебто була основна. Пластик мені не потрібен від слова "зовсім", я вже кілька років користуюсь лише гаманцем GooglePay.
А якщо я захочу перевипустити цю картку Visa, наприклад? Може, акція якась чи ще щось. Мої дії, що треба буде робити? Прохання представника банку детально відповісти.

2. Щодо нарахування кешбеку. Банк продовжує чудити. Партнерська пропозиція від магазину Prostor (хто слідкує за кешбеками, зрозуміє, про що я). Один раз розрахувався, кешбек автоматично нарахувався. Друга купівля - і пусто.
Схоже, розраховано на тих, хто не перевіряє. Але Искатель - людина дотошна, навіть дуже...Написав у підтримку, сказали: "Чекайте 10 днів, згідно регламенту". Готовий на спір, що за 10 днів самі не виправлять. Добре, я не гордий, спливе 10 днів - напишу ще раз.
А ось цікаво: партнери банку знають, що банк так "некрасиво" себе поводить?
При нагоді напишу на підтримку Prostor'у.
Якось несолідно.

P.S. Щодо Крамниці кешбеків: офіційно дарую ненарахований кешбек IT-службі банку ПУМБ. Мені ліньки вам без кінця слати різні підтвердження, шукати чеки і таке інше. Впевнений, що проблема вам добре відома, але ось тут я пас. Немає - то й немає... Це питання для себе закрив.
Искатель
 
Повідомлень: 6383
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 4871 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 16:13

  Visky написав:
  alibob написав:Про неоновлювати анкету в курсі.
Чому?

При КЛ 50к при оновленні анкети (з виставлянням більших на 25...40% доходів, ніж в попередній анкеті рік тому) пропонує єдиний ліміт 35к.
alibob
 
Повідомлень: 673
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 16:24

alibob тут раніше радили не оновлювати-мабуть тому...
NO PASARAN
Аватар користувача
 
Повідомлень: 311
З нами з: 09.03.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 658659660661>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4254)
13.07.2025 21:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.