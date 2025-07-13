Додано: Нед 13 лип, 2025 15:20

Маю аж два питання.



1. Свого часу отримав у відділенні пластик кредитки "ВсеМожу", термін 11/23. Навіть не звертав уваги на цей термін, аж поки на одному цікавому терміналі не пропустило оплату (було це у грудні 2024-го). Я вже звик був, що банки продовжують термін дії своїх карт і навіть особливо не слідкував за цим.

Що робити? На гарячій лінії порадили випустити додаткову віртуальну картку Mastercard (пластик була Visa), так і зробив. Через деякий час звернув увагу, що з гаманця Google Pay зникла "прострочена" картка Visa, залишилась лише картка Mastercard. Мені власне її цілком достатньо (поки що, принаймні), але, власне, питання: у мене у PUMB Online відображаються дві картки до одного рахунка "ВсеМожу" - і прострочена Visa, і нова віртуальна Mastercard. Як правильно вчинити? Закрити цю Visa чи що з нею робити? Адже вона начебто була основна. Пластик мені не потрібен від слова "зовсім", я вже кілька років користуюсь лише гаманцем GooglePay.

А якщо я захочу перевипустити цю картку Visa, наприклад? Може, акція якась чи ще щось. Мої дії, що треба буде робити? Прохання представника банку детально відповісти.



2. Щодо нарахування кешбеку. Банк продовжує чудити. Партнерська пропозиція від магазину Prostor (хто слідкує за кешбеками, зрозуміє, про що я). Один раз розрахувався, кешбек автоматично нарахувався. Друга купівля - і пусто.

Схоже, розраховано на тих, хто не перевіряє. Але Искатель - людина дотошна, навіть дуже...Написав у підтримку, сказали: "Чекайте 10 днів, згідно регламенту". Готовий на спір, що за 10 днів самі не виправлять. Добре, я не гордий, спливе 10 днів - напишу ще раз.

А ось цікаво: партнери банку знають, що банк так "некрасиво" себе поводить?

При нагоді напишу на підтримку Prostor'у.

Якось несолідно.



P.S. Щодо Крамниці кешбеків: офіційно дарую ненарахований кешбек IT-службі банку ПУМБ. Мені ліньки вам без кінця слати різні підтвердження, шукати чеки і таке інше. Впевнений, що проблема вам добре відома, але ось тут я пас. Немає - то й немає... Це питання для себе закрив.