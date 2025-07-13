Не дають
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лип, 2025 11:49
Додано: Вів 08 лип, 2025 12:37
Предложение было (по 7 число), задание выполнила, вчера, когда проверила, висело, что до окончания осталось 15 часов. Сегодня задание опустело, но и кешбека пока нет. Но еще не вечер ).
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:05
Hella Дякую за інфо.Я Згідно умов теж терпеливо чекав 30 днів))
Але...
мабудь не той "наперсток"
вибрав)
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:18
Вы знаете, все очень интересно.
Две оплаты карткой Виза в любых иноземных сайтах, онлайн-магазинах или сервисах не менее чем по 250 грн.
Сделано 8 и 9 числа прошлого месяца.
Заглянула я подробнее в "Вигоди". Написано, что "завдання минуло".
Но! Две оплаты "виконанi", тем не менее, 50 грн, которые висели сразу "анульованi", а "виклик минув"...
Зато откуда-то взялись 5 крокiв до бонуса - виконано! Хотя я не помню участия в таком мероприятии. Вернее, что-то похожее было, но давно. (апд. Вспомнила, было, но чуть ли не в прошлом году).
Просьба к представителю ПУМБ объяснить, что происходит, а то выплывающая фраза "Рекомендуйте ПУМБ" звучит как-то странно .
Додано: Вів 08 лип, 2025 18:42
Hella
Вітаємо!
Вже пишемо Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
Додано: Сер 09 лип, 2025 08:27
Hella про анульовані бонуси теж писало))соувпадєніє?)
Пс-цирк на дроті...
І як чудово що є такий форум)))
Додано: Сер 09 лип, 2025 10:50
Есть вероятность, что я в чем-то ошиблась.
Не так поняла условия, например, где-то что-то не дочитала. Я в любом случае собиралась покупать, просто кешбек был бы приятным бонусом. Но если разберемся, просто учту на будущее.
Додано: Нед 13 лип, 2025 15:20
Маю аж два питання.
1. Свого часу отримав у відділенні пластик кредитки "ВсеМожу", термін 11/23. Навіть не звертав уваги на цей термін, аж поки на одному цікавому терміналі не пропустило оплату (було це у грудні 2024-го). Я вже звик був, що банки продовжують термін дії своїх карт і навіть особливо не слідкував за цим.
Що робити? На гарячій лінії порадили випустити додаткову віртуальну картку Mastercard (пластик була Visa), так і зробив. Через деякий час звернув увагу, що з гаманця Google Pay зникла "прострочена" картка Visa, залишилась лише картка Mastercard. Мені власне її цілком достатньо (поки що, принаймні), але, власне, питання: у мене у PUMB Online відображаються дві картки до одного рахунка "ВсеМожу" - і прострочена Visa, і нова віртуальна Mastercard. Як правильно вчинити? Закрити цю Visa чи що з нею робити? Адже вона начебто була основна. Пластик мені не потрібен від слова "зовсім", я вже кілька років користуюсь лише гаманцем GooglePay.
А якщо я захочу перевипустити цю картку Visa, наприклад? Може, акція якась чи ще щось. Мої дії, що треба буде робити? Прохання представника банку детально відповісти.
2. Щодо нарахування кешбеку. Банк продовжує чудити. Партнерська пропозиція від магазину Prostor (хто слідкує за кешбеками, зрозуміє, про що я). Один раз розрахувався, кешбек автоматично нарахувався. Друга купівля - і пусто.
Схоже, розраховано на тих, хто не перевіряє. Але Искатель - людина дотошна, навіть дуже...Написав у підтримку, сказали: "Чекайте 10 днів, згідно регламенту". Готовий на спір, що за 10 днів самі не виправлять. Добре, я не гордий, спливе 10 днів - напишу ще раз.
А ось цікаво: партнери банку знають, що банк так "некрасиво" себе поводить?
При нагоді напишу на підтримку Prostor'у.
Якось несолідно.
P.S. Щодо Крамниці кешбеків: офіційно дарую ненарахований кешбек IT-службі банку ПУМБ. Мені ліньки вам без кінця слати різні підтвердження, шукати чеки і таке інше. Впевнений, що проблема вам добре відома, але ось тут я пас. Немає - то й немає... Це питання для себе закрив.
Додано: Нед 13 лип, 2025 16:13
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