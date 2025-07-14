Искатель Вітаємо! 1. Якщо термін дії закінчився - рекомендуємо безкоштовно перевипустити картку у відділенні банку. Адже за відкриття нової картки буде тариф. Або, у застосунку в налаштуваннях картки можна її просто видалити та закрити, якщо не потрібна. 2. Щодо крамниці кешбеків. В приватні повідомлення ми неодноразово надавали відповідь, що для розгляду ситуації нам потрібен будь-який скріншот із квитанцією/підтвердження про оплату або чеком, аби ми могли зв'язатися з партнером для уточнення не нарахування.
PUMB написав:Искатель Вітаємо! 1. Якщо термін дії закінчився - рекомендуємо безкоштовно перевипустити картку у відділенні банку. Адже за відкриття нової картки буде тариф. Або, у застосунку в налаштуваннях картки можна її просто видалити та закрити, якщо не потрібна.
Мені не потрібен пластик, тому навіщо йти до відділення? Добре, нехай залишається, як є. Достатньо однієї віртуальної картки, а якщо почну видаляти-закривати, невідомо, як взагалі себе поведе застосунок, чи не закриє обидві одразу.
PUMB написав:Искатель 2. Щодо крамниці кешбеків. В приватні повідомлення ми неодноразово надавали відповідь, що для розгляду ситуації нам потрібен будь-який скріншот із квитанцією/підтвердження про оплату або чеком, аби ми могли зв'язатися з партнером для уточнення не нарахування.
23 червня я вже наводив приклад кількох операцій, цитую:
Насправді, таких операцій були десятки. Якщо потрібні скріншоти, добре: ось скріншоти з мобільного застосунку Таскомбанку TAS2U, номер картки, якою здійснювалась оплата, там добре видно : https://kept.com.ua/dYvt/anc_PUMB_1.jpg Вам у особисті скинув таке ж зображення з повним номером картки, для загалу (мало що!) дві останні цифри картки замалював А то може тут зустрінуться любителі moto-платежів... Повторюю: таких оплат було десятки. Мені ліньки їх зараз вибирати, ці навів просто для того, щоб довести: нічого не буде зроблено і нічого не буде нараховано. Оплата була карткою іншого банку, ви стверджували, що це не має значення...