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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 17:31

Искатель
Вітаємо!
1. Якщо термін дії закінчився - рекомендуємо безкоштовно перевипустити картку у відділенні банку. Адже за відкриття нової картки буде тариф. Або, у застосунку в налаштуваннях картки можна її просто видалити та закрити, якщо не потрібна.
2. Щодо крамниці кешбеків. В приватні повідомлення ми неодноразово надавали відповідь, що для розгляду ситуації нам потрібен будь-який скріншот із квитанцією/підтвердження про оплату або чеком, аби ми могли зв'язатися з партнером для уточнення не нарахування.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3312
З нами з: 19.07.11
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 01:48

  PUMB написав:Искатель
Вітаємо!
1. Якщо термін дії закінчився - рекомендуємо безкоштовно перевипустити картку у відділенні банку. Адже за відкриття нової картки буде тариф. Або, у застосунку в налаштуваннях картки можна її просто видалити та закрити, якщо не потрібна.

Мені не потрібен пластик, тому навіщо йти до відділення? Добре, нехай залишається, як є. Достатньо однієї віртуальної картки, а якщо почну видаляти-закривати, невідомо, як взагалі себе поведе застосунок, чи не закриє обидві одразу.

  PUMB написав:Искатель
2. Щодо крамниці кешбеків. В приватні повідомлення ми неодноразово надавали відповідь, що для розгляду ситуації нам потрібен будь-який скріншот із квитанцією/підтвердження про оплату або чеком, аби ми могли зв'язатися з партнером для уточнення не нарахування.

23 червня я вже наводив приклад кількох операцій, цитую:

20.06.25 №134553356 26,10
20.06.25 №134552730 163,03
14.06.25 №133916359 271,56
12.06.25 №133766579 43,86
12.06.25 №133717946 153,93
10.06.25 №133509810 402,08

Насправді, таких операцій були десятки. Якщо потрібні скріншоти, добре: ось скріншоти з мобільного застосунку Таскомбанку TAS2U, номер картки, якою здійснювалась оплата, там добре видно :
https://kept.com.ua/dYvt/anc_PUMB_1.jpg
Вам у особисті скинув таке ж зображення з повним номером картки, для загалу (мало що!) дві останні цифри картки замалював :) А то може тут зустрінуться любителі moto-платежів...
Повторюю: таких оплат було десятки. Мені ліньки їх зараз вибирати, ці навів просто для того, щоб довести: нічого не буде зроблено і нічого не буде нараховано. Оплата була карткою іншого банку, ви стверджували, що це не має значення...
Искатель
 
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  #<1 ... 658659660661
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