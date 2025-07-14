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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 658659660661 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 76 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 9 2- Погане. Некомпетентне. 18% 14 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 23 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 17 Всього голосів : 76 Додано: Нед 13 лип, 2025 17:31 Искатель

Вітаємо!

1. Якщо термін дії закінчився - рекомендуємо безкоштовно перевипустити картку у відділенні банку. Адже за відкриття нової картки буде тариф. Або, у застосунку в налаштуваннях картки можна її просто видалити та закрити, якщо не потрібна.

2. Щодо крамниці кешбеків. В приватні повідомлення ми неодноразово надавали відповідь, що для розгляду ситуації нам потрібен будь-який скріншот із квитанцією/підтвердження про оплату або чеком, аби ми могли зв'язатися з партнером для уточнення не нарахування. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3312 З нами з: 19.07.11 Подякував: 797 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 01:48 PUMB написав: Искатель

Вітаємо!

1. Якщо термін дії закінчився - рекомендуємо безкоштовно перевипустити картку у відділенні банку. Адже за відкриття нової картки буде тариф. Або, у застосунку в налаштуваннях картки можна її просто видалити та закрити, якщо не потрібна.

Вітаємо!1. Якщо термін дії закінчився - рекомендуємо безкоштовно перевипустити картку у відділенні банку. Адже за відкриття нової картки буде тариф. Або, у застосунку в налаштуваннях картки можна її просто видалити та закрити, якщо не потрібна.

Мені не потрібен пластик, тому навіщо йти до відділення? Добре, нехай залишається, як є. Достатньо однієї віртуальної картки, а якщо почну видаляти-закривати, невідомо, як взагалі себе поведе застосунок, чи не закриє обидві одразу.



PUMB написав: Искатель

2. Щодо крамниці кешбеків. В приватні повідомлення ми неодноразово надавали відповідь, що для розгляду ситуації нам потрібен будь-який скріншот із квитанцією/підтвердження про оплату або чеком, аби ми могли зв'язатися з партнером для уточнення не нарахування.

2. Щодо крамниці кешбеків. В приватні повідомлення ми неодноразово надавали відповідь, що для розгляду ситуації нам потрібен будь-який скріншот із квитанцією/підтвердження про оплату або чеком, аби ми могли зв'язатися з партнером для уточнення не нарахування.

я вже наводив приклад кількох операцій, цитую:



20.06.25 №134553356 26,10

20.06.25 №134552730 163,03

14.06.25 №133916359 271,56

12.06.25 №133766579 43,86

12.06.25 №133717946 153,93

10.06.25 №133509810 402,08

Насправді, таких операцій були десятки. Якщо потрібні скріншоти, добре: ось скріншоти з мобільного застосунку Таскомбанку TAS2U, номер картки, якою здійснювалась оплата, там добре видно :

https://kept.com.ua/dYvt/anc_PUMB_1.jpg

Вам у особисті скинув таке ж зображення з повним номером картки, для загалу (мало що!) дві останні цифри картки замалював А то може тут зустрінуться любителі moto-платежів...

Повторюю: таких оплат було десятки. Мені ліньки їх зараз вибирати, ці навів просто для того, щоб довести: нічого не буде зроблено і нічого не буде нараховано. Оплата була карткою іншого банку, ви стверджували, що це не має значення... Мені не потрібен пластик, тому навіщо йти до відділення? Добре, нехай залишається, як є. Достатньо однієї віртуальної картки, а якщо почну видаляти-закривати, невідомо, як взагалі себе поведе застосунок, чи не закриє обидві одразу. 23 червня я вже наводив приклад кількох операцій, цитую:Насправді, таких операцій були десятки. Якщо потрібні скріншоти, добре: ось скріншоти з мобільного застосунку Таскомбанку TAS2U, номер картки, якою здійснювалась оплата, там добре видно :Вам у особисті скинув таке ж зображення з повним номером картки, для загалу (мало що!) дві останні цифри картки замалювавА то може тут зустрінуться любителі moto-платежів...Повторюю: таких оплат було десятки. Мені ліньки їх зараз вибирати, ці навів просто для того, щоб довести: нічого не буде зроблено і нічого не буде нараховано. Оплата була карткою іншого банку, ви стверджували, що це не має значення... Искатель Повідомлень: 6384 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1064 раз. Подякували: 4871 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 658659660661 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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