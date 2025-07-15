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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 17:31

Искатель
Вітаємо!
1. Якщо термін дії закінчився - рекомендуємо безкоштовно перевипустити картку у відділенні банку. Адже за відкриття нової картки буде тариф. Або, у застосунку в налаштуваннях картки можна її просто видалити та закрити, якщо не потрібна.
2. Щодо крамниці кешбеків. В приватні повідомлення ми неодноразово надавали відповідь, що для розгляду ситуації нам потрібен будь-який скріншот із квитанцією/підтвердження про оплату або чеком, аби ми могли зв'язатися з партнером для уточнення не нарахування.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 01:48

  PUMB написав:Искатель
Вітаємо!
1. Якщо термін дії закінчився - рекомендуємо безкоштовно перевипустити картку у відділенні банку. Адже за відкриття нової картки буде тариф. Або, у застосунку в налаштуваннях картки можна її просто видалити та закрити, якщо не потрібна.

Мені не потрібен пластик, тому навіщо йти до відділення? Добре, нехай залишається, як є. Достатньо однієї віртуальної картки, а якщо почну видаляти-закривати, невідомо, як взагалі себе поведе застосунок, чи не закриє обидві одразу.

  PUMB написав:Искатель
2. Щодо крамниці кешбеків. В приватні повідомлення ми неодноразово надавали відповідь, що для розгляду ситуації нам потрібен будь-який скріншот із квитанцією/підтвердження про оплату або чеком, аби ми могли зв'язатися з партнером для уточнення не нарахування.

23 червня я вже наводив приклад кількох операцій, цитую:

20.06.25 №134553356 26,10
20.06.25 №134552730 163,03
14.06.25 №133916359 271,56
12.06.25 №133766579 43,86
12.06.25 №133717946 153,93
10.06.25 №133509810 402,08

Насправді, таких операцій були десятки. Якщо потрібні скріншоти, добре: ось скріншоти з мобільного застосунку Таскомбанку TAS2U, номер картки, якою здійснювалась оплата, там добре видно :
https://kept.com.ua/dYvt/anc_PUMB_1.jpg
Вам у особисті скинув таке ж зображення з повним номером картки, для загалу (мало що!) дві останні цифри картки замалював :) А то може тут зустрінуться любителі moto-платежів...
Повторюю: таких оплат було десятки. Мені ліньки їх зараз вибирати, ці навів просто для того, щоб довести: нічого не буде зроблено і нічого не буде нараховано. Оплата була карткою іншого банку, ви стверджували, що це не має значення...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 09:49

Искатель
Дякуємо!
Ми перевіримо інформацію та надамо Вам зворотний зв'язок. Просимо очікувати.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 23:51

ПУМБ

День добрый всем! Столкнулся с таким моментов в банке Пумб! В один из дней пришел в банк, да бы обналичить свою кредитку по нужному делу! Подошел к кассе, кассир меня обслужила, предоставила квитанцию, я поставил Дия подпись, расписался за получение средств, получил средства и ушел! Не сразу обратил внимание что оказывается деньги при обналичивании с кредитной карты у меня не списало так как торопился! Обнаружил этот момент только вечером! Думаю, ну хорошо может быть спишутся! Не трогал кредитку на протяжении 5 дней вообще, не снимал с нее ничего, только добавлял! Прошло 5 дней решил по необходимости потратить нную сумму на свои потребности! Спустя два дня после растрат(точнее спустя неделю после обнала в отделении), мне звонит человек который не называет ни имя, ни фамилии и представляется управляющим отделения где я на кассе снимал деньги! Говорит мне что произошла ошибка и технический сбой! И не внесли списание в день когда я снимал деньги! И не произошло списание с карты! Потребовал вернуть деньги сегодня! Я говорю что денег у меня сегодня таких нет, и я не могу погасить вашу банковскую ошибку! Она начинает мне говорить что обратиться в Службу Безопасности для вынесения точного термина погашения моей задолженности! Вопрос? Подскажите мне как человеку! Должен ли я возвращать деньги в случае не компетентности банка, его персонал и системы в предоставлении не качественных услуг? Нормально-ли такое общении управляющего отделением банка? Разве это не вымогательство?
Gribochek34
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 10:17

Gribochek34
Вітаємо!
Бачимо, що Ваше звернення вже було зафіксовано і фахівці вже працюють над ним. Обов'язково надамо Вам зворотний зв'язок після перевірки.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 12:23

PUMB через який час можна додати свіжоперевипущену картку до Гпей?
вчора-сьогодні пише "Цю картку не можна налаштувати для безконтактної оплати"
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 12:35

  KVV написав:PUMB через який час можна додати свіжоперевипущену картку до Гпей?
вчора-сьогодні пише "Цю картку не можна налаштувати для безконтактної оплати"

могментально робив
стукайте в сапорт, у Пумби буває таке (
спропробуйте спочатку через інет-екк гугла/Оплата і підписки, а не через застосунок
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 13:24

KVV
Вітаємо!
Картку можна додати одразу після отримання (або у застосунку, або через електронний гаманець), якщо виникає помилка, рекомендуємо написати нам у Viber або Telegram. У застосунку ПУМБ на «Головній» натисніть на зображення профілю та оберіть «Написати в чат». Наші фахівці оперативно перевірять помилку та допоможуть додати картку.
PUMB
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