Искатель написав:Двічі поспіль не нарахували кешбек при оплаті в магазині Prostor.
Запропонували чекати 10 днів.
Тобто якщо купував 10.07 - написати у банк 21.07, по другій покупці 14.07 - написати у банк 25.07.
А інші клієнти не перевірять, і можна буде зекономити...
Я не розумію: банк досі не навчився коректно виплачувати кешбек? То взагалі приберіть цю можливість, не позортеся. Службу IT, мені здається, треба частково звільнити з "вовчим білетом" за неможливість реалізації простої операції!
У мене так само, вже 2 покупки не було окешбечини. Тому шановний представник банку, зверніть увагу на цей момент та передайте у відповідний відділ для вірішення цієї масової проблеми. Дякую.