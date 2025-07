Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Додано: Вів 15 лип, 2025 17:10 Искатель написав: Двічі поспіль не нарахували кешбек при оплаті в магазині Prostor.

Запропонували чекати 10 днів.

Тобто якщо купував 10.07 - написати у банк 21.07, по другій покупці 14.07 - написати у банк 25.07.

А інші клієнти не перевірять, і можна буде зекономити...

Я не розумію: банк досі не навчився коректно виплачувати кешбек? То взагалі приберіть цю можливість, не позортеся. Службу IT, мені здається, треба частково звільнити з "вовчим білетом" за неможливість реалізації простої операції!

Запропонували чекати 10 днів.

Тобто якщо купував 10.07 - написати у банк 21.07, по другій покупці 14.07 - написати у банк 25.07.

А інші клієнти не перевірять, і можна буде зекономити...



У мене так само, вже 2 покупки не було окешбечини. Тому шановний представник банку, зверніть увагу на цей момент та передайте у відповідний відділ для вірішення цієї масової проблеми. Дякую.

lloydbanksua

Додано: Вів 15 лип, 2025 17:51 Amethyst написав: спропробуйте спочатку через інет-екк гугла/Оплата і підписки, а не через застосунок

це спрацює якщо в гаманці більше 20ти карток?

KVV

Вітаємо!



Вітаємо!

Ми бажаємо більш детально розібратися в ситуації, саме тому написали Вам в приватні повідомлення для уточнення інформації.

PUMB

Представник банку

Вітаємо! Ми обов'язково розберемося в ситуації та надамо Вам зворотній зв'язок.

PUMB

Представник банку

