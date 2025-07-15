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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:10

  Искатель написав:Двічі поспіль не нарахували кешбек при оплаті в магазині Prostor.
Запропонували чекати 10 днів.
Тобто якщо купував 10.07 - написати у банк 21.07, по другій покупці 14.07 - написати у банк 25.07.
А інші клієнти не перевірять, і можна буде зекономити...

Я не розумію: банк досі не навчився коректно виплачувати кешбек? То взагалі приберіть цю можливість, не позортеся. Службу IT, мені здається, треба частково звільнити з "вовчим білетом" за неможливість реалізації простої операції!

У мене так само, вже 2 покупки не було окешбечини. Тому шановний представник банку, зверніть увагу на цей момент та передайте у відповідний відділ для вірішення цієї масової проблеми. Дякую.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 17:51

  Amethyst написав:спропробуйте спочатку через інет-екк гугла/Оплата і підписки, а не через застосунок

це спрацює якщо в гаманці більше 20ти карток?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 18:42

  lloydbanksua написав: У мене так само, вже 2 покупки не було окешбечини. Тому шановний представник банку, зверніть увагу на цей момент та передайте у відповідний відділ для вірішення цієї масової проблеми. Дякую.

Вітаємо!

Ми бажаємо більш детально розібратися в ситуації, саме тому написали Вам в приватні повідомлення для уточнення інформації.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 18:44

  Искатель написав:Двічі поспіль не нарахували кешбек при оплаті в магазині Prostor.
Запропонували чекати 10 днів.
Тобто якщо купував 10.07 - написати у банк 21.07, по другій покупці 14.07 - написати у банк 25.07.
А інші клієнти не перевірять, і можна буде зекономити...

Я не розумію: банк досі не навчився коректно виплачувати кешбек? То взагалі приберіть цю можливість, не позортеся. Службу IT, мені здається, треба частково звільнити з "вовчим білетом" за неможливість реалізації простої операції!

Вітаємо! Ми обов'язково розберемося в ситуації та надамо Вам зворотній зв'язок.
PUMB
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Представник банку
 
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  #<1 ... 659660661662
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