Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 10 сер, 2025 12:26
Visky написав: asti написав:
Ощадбанк є-підтримки вже не відкриває... 😔😔😔
Дякую! Вже знаю.
Є у мене фіз.карта "Моя картка", якою не користувався.Чи можна якось цю карту підтягнути в Дію?
Хтось таке писав і 10-та олуха підтримки таке змолола, але відчулося, що просто придумала на ходу, є така "чудова" звичка у "консультантів", коли не знають, й яких сам і консультуєш, а 1-й олух втирав, що єПідтримку я зможу відкрити в МІБ і ВІБ, між цими інші олухи переключали на інших і обривали зв'язок.
Ви не зможете підтягнути "Моя Картка" в Дію.
Дія.Картка поки що не для ОВДП, але вона буде єдиною, на яку будуть здійснювати виплати за військовими ОВДП в майбутньому. Такі плани озвучив уряд. Коли це станеться, ніхто вам не скаже. Тому поки що вам прийдеться користуватися наявними у вас єПідтримками. Вірогідність, що хтось вам відкриє нову єПідтримку (мова про ті банки, які ви озвучували і не лише) з обов'язковим відображенням у Дії є дуже низькою. Із самого початку запуску програми єПідтримка у неї були інші функції, але почалася війна і єПідтримку вирішили "заДІЯти" для військових ОВДП.
Додано: Нед 10 сер, 2025 13:32
Visky написав:Висновок: ДіяКард не для виплат по ОВДП
"Дякую" за неправдиву інфу
Я не говорил, что Дия.Карта для ОВГЗ сейчас. Я сказал, что еПидтримки умирают и все выплаты планируются происходить на Дия.Карты. Поскольку так уже запланировано, то банки новых еПидтримок больше не открывают. Вот это действительно сейчас. Рад, если ошибаюсь, но пока никто не опроверг. Ну и если через годик на еПидтримки всё ещё можно будет указать выплату по ОВГЗ, то тоже порадуюсь за тех, кто успел собрать полный веер еПидтримок. А если будет уже нельзя, то тем более
