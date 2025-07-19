Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 660661662663 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 77 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 10 2- Погане. Некомпетентне. 18% 14 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 23 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 17 Всього голосів : 77 Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:12 novichok

Добрий день!

Замовити валюту для зняття з рахунку можна по дзвінку на гарячу лінію або в чат-підтримці. Для валютних рахунків (USD, EUR, PLN, GBP) в касі ПУМБ:

100 000,00 гривень/доба (еквівалент у валюті рахунку)

600 000,00 гривень/місяць (еквівалент у валюті рахунку) PUMB

Представник банку Повідомлень: 3319 З нами з: 19.07.11 Подякував: 797 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:06 Термін дії фізичної Всекартки вийшов. Додаткових карток до того картрахунку нема.

Аппка дасть перевипустити фізичну картку? безкоштовно?

щоб пластик забрати у відділенні flysoulfly Повідомлень: 5922 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1874 раз. Подякували: 329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 09:25 flysoulfly написав: Термін дії фізичної Всекартки вийшов. Додаткових карток до того картрахунку нема.

Аппка дасть перевипустити фізичну картку? безкоштовно?

щоб пластик забрати у відділенні Термін дії фізичної Всекартки вийшов. Додаткових карток до того картрахунку нема.Аппка дасть перевипустити фізичну картку? безкоштовно?щоб пластик забрати у відділенні

Дык идите прямо в отделение там сразу и заберете. У меня перевыпустить почему-то пластик не дало. Предложило только виртуалку. Выпустил виртуалку (абы було) и тут таки направил свои стопы в отделение - получил пластик мгновенку. Можно было и именную заказать (менеджер предлагала) но второй раз по жаре идти в отделение... тем более именная в Украине не нужна от слово совсем, а перспектив попасть за границу пока никаких (да и там гривневыми картами предпочитаю не платить).

Единственное что озлобляет - представитель банка - ваши сотрудники как дети малые - к чему этот бестолковый чес про то что карту "надо сейчас обязательно пополнить для активности хоть на - сколько у вас есть - ага хоть на 40 грн.", и "давайте вы с карты теперь пополните телефон или сделаете р2р куда-нибудь чтобы карта заработала" - ну что за сказки бабушки Арины? Я понимаю что сотрудникам надо KPI улучшать, ну что-нибудь творческое пусть практикуют а не эту ересь в перемешку с лапшой на уши Дык идите прямо в отделение там сразу и заберете. У меня перевыпустить почему-то пластик не дало. Предложило только виртуалку. Выпустил виртуалку (абы було) и тут таки направил свои стопы в отделение - получил пластик мгновенку. Можно было и именную заказать (менеджер предлагала) но второй раз по жаре идти в отделение... тем более именная в Украине не нужна от слово совсем, а перспектив попасть за границу пока никаких (да и там гривневыми картами предпочитаю не платить).Единственное что озлобляет - представитель банка - ваши сотрудники как дети малые - к чему этот бестолковый чес про то что карту "надо сейчас обязательно пополнить для активности хоть на - сколько у вас есть - ага хоть на 40 грн.", и "давайте вы с карты теперь пополните телефон или сделаете р2р куда-нибудь чтобы карта заработала" - ну что за сказки бабушки Арины? Я понимаю что сотрудникам надо KPI улучшать, ну что-нибудь творческое пусть практикуют а не эту ересь в перемешку с лапшой на уши WallNutPen Повідомлень: 1437 З нами з: 08.06.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 439 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 660661662663 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: edik_v і 1 гістьМодератори: Ірина_