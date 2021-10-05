RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 15:37

  valya написав:Искатель
У тому році додалась

У якому тому році?він же тільки в цьому році приєднався, декілька місяців як
посетитель
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 22:28

  Искатель написав:У когось виходило додати картку Глобуса у програму Мастеркард Більше? Три спроби, жодної вдалої.

Так. І бали нараховуються
la9
 
Повідомлень: 2744
З нами з: 02.07.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 179180181182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 153, 154, 155
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1543 545830
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 сер, 2025 10:57
emeta
UGB еко банк країни 1 ... 133, 134, 135
Starter » Чет 06 січ, 2022 21:49
1342 292894
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 сер, 2025 23:51
foxluck
Банк Власний Рахунок 1 ... 153, 154, 155
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1541 1032071
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 сер, 2025 20:48
aanonimovic594

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1544)
08.08.2025 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.