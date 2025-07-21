Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали!
Сьогодні термінали партнера було додано в систему банку, нарахування кешбеку відбудеться починаючи із завтра.
Перепрошуємо за незручності та бажаємо гарного дня!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лип, 2025 14:26
Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали!
Сьогодні термінали партнера було додано в систему банку, нарахування кешбеку відбудеться починаючи із завтра.
Перепрошуємо за незручності та бажаємо гарного дня!
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