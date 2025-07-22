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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 661662663664

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:26

Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали!
Сьогодні термінали партнера було додано в систему банку, нарахування кешбеку відбудеться починаючи із завтра.
Перепрошуємо за незручності та бажаємо гарного дня!
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:06

Re: ПУМБ

  Искатель написав:Як правильно вчинити? Закрити цю Visa чи що з нею робити?
Карту Visa бажано анулювати.

  Gribochek34 написав:Должен ли я возвращать деньги в случае не компетентности банка, его персонал и системы в предоставлении не качественных услуг? Нормально-ли такое общении управляющего отделением банка? Разве это не вымогательство?
Средства были выданы, значит должен быть чек операции. Возврат средств должно осуществляться также на основании какого-то документа.
С другой стороны банку ничего не должно мешать провести операцию вручную на основании у кассира копии квитанции.

Я бы для своей подстраховки написал бы официальное обращение в банк.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 15:46

lloydbanksua
Вітаємо!

Термінали партнера були успішно додані до системи банку та нарахування кешбеку вже було виконано.

Бажаємо гарного дня!
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3323
З нами з: 19.07.11
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 16:10

  PUMB написав:lloydbanksua
Вітаємо!

Термінали партнера були успішно додані до системи банку та нарахування кешбеку вже було виконано.

Бажаємо гарного дня!

Дякую, так, все нарахували.
lloydbanksua
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  #<1 ... 661662663664
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