Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали!
Сьогодні термінали партнера було додано в систему банку, нарахування кешбеку відбудеться починаючи із завтра.
Перепрошуємо за незручності та бажаємо гарного дня!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лип, 2025 14:26
Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали!
Сьогодні термінали партнера було додано в систему банку, нарахування кешбеку відбудеться починаючи із завтра.
Перепрошуємо за незручності та бажаємо гарного дня!
Додано: Пон 21 лип, 2025 18:06
Re: ПУМБ
Карту Visa бажано анулювати.
Средства были выданы, значит должен быть чек операции. Возврат средств должно осуществляться также на основании какого-то документа.
С другой стороны банку ничего не должно мешать провести операцию вручную на основании у кассира копии квитанции.
Я бы для своей подстраховки написал бы официальное обращение в банк.
Додано: Вів 22 лип, 2025 15:46
lloydbanksua
Вітаємо!
Термінали партнера були успішно додані до системи банку та нарахування кешбеку вже було виконано.
Бажаємо гарного дня!
Додано: Вів 22 лип, 2025 16:10
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