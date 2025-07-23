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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лип, 2025 14:26
Искатель
Вітаємо!
Дякуємо, що зачекали!
Сьогодні термінали партнера було додано в систему банку, нарахування кешбеку відбудеться починаючи із завтра.
Перепрошуємо за незручності та бажаємо гарного дня!
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Додано: Пон 21 лип, 2025 18:06
Искатель написав:
Як правильно вчинити? Закрити цю Visa чи що з нею робити?
Карту Visa бажано анулювати.
Gribochek34 написав:
Должен ли я возвращать деньги в случае не компетентности банка, его персонал и системы в предоставлении не качественных услуг? Нормально-ли такое общении управляющего отделением банка? Разве это не вымогательство?
Средства были выданы, значит должен быть чек операции. Возврат средств должно осуществляться также на основании какого-то документа.
С другой стороны банку ничего не должно мешать провести операцию вручную на основании у кассира копии квитанции.
Я бы для своей подстраховки написал бы официальное обращение в банк.
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Додано: Вів 22 лип, 2025 15:46
lloydbanksua
Вітаємо!
Термінали партнера були успішно додані до системи банку та нарахування кешбеку вже було виконано.
Бажаємо гарного дня!
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Додано: Вів 22 лип, 2025 16:10
PUMB написав:lloydbanksua
Вітаємо!
Термінали партнера були успішно додані до системи банку та нарахування кешбеку вже було виконано.
Бажаємо гарного дня!
Дякую, так, все нарахували.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:19
Вспіє провестися платіж, якщо на мою кредитну карту штовхне гроші інший кліент ПУМБ зі своєї карти 30 числа, чи краще не ризикувати?
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novichok
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:23
novichok написав:
Вспіє провестися платіж, якщо на мою кредитну карту штовхне гроші інший кліент ПУМБ зі своєї карти 30 числа, чи краще не ризикувати?
Встигне, краще до 16:00.
Головне шоби фінмон не заагрілся, бо операція, я так розумію, буде нетипова для вас
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 23 лип, 2025 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:23
novichok написав:
Вспіє провестися платіж, якщо на мою кредитну карту штовхне гроші інший кліент ПУМБ зі своєї карти 30 числа, чи краще не ризикувати?
Хай штовхає на дебетну, а з неї вже гасіть кредитку. Всередині банку проведеться миттєво, а по дебетці за овер не карають.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 18:43
ПУМБ прислав пуш, підключіть додаткову категорію Продукти (бо в мене їх не було) а далі помилка
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PUnder
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Додано: Сер 23 лип, 2025 19:32
PUnder написав:
ПУМБ прислав пуш, підключіть додаткову категорію Продукти (бо в мене їх не було) а далі помилка
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Ви натиснули на ПУШ, чи зайшли саме де категорії кешбеку обираються?
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aanonimovic594
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Додано: Сер 23 лип, 2025 19:42
PUnder
Вітаємо! Підкажіть, будь ласка, чи актуальна проблема? Дане сповіщення коли саме Вам надходило?
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PUMB
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