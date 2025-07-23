І на пуш натискав і в категоріях (тут вона не з'явилася), і через повідомлення від банку подивився. Добре що продукти є в іншому банку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 лип, 2025 21:00
І на пуш натискав і в категоріях (тут вона не з'явилася), і через повідомлення від банку подивився. Добре що продукти є в іншому банку.
Додано: Сер 23 лип, 2025 21:02
Ну так собі актуальна, в повідомленні написано що тільки до 29.07 кешбек. Сьогодні. В повідомленнях написано в 12.01 але по пам'яті пуш вискочив в 17.00 коли зарахувалися кошти за облігації.
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