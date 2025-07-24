І на пуш натискав і в категоріях (тут вона не з'явилася), і через повідомлення від банку подивився. Добре що продукти є в іншому банку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 лип, 2025 21:00
І на пуш натискав і в категоріях (тут вона не з'явилася), і через повідомлення від банку подивився. Добре що продукти є в іншому банку.
Додано: Сер 23 лип, 2025 21:02
Ну так собі актуальна, в повідомленні написано що тільки до 29.07 кешбек. Сьогодні. В повідомленнях написано в 12.01 але по пам'яті пуш вискочив в 17.00 коли зарахувалися кошти за облігації.
Додано: Сер 23 лип, 2025 23:01
Якщо не складно, зможете розповісти в ПП, якими банками користуєтесь?
Додано: Сер 23 лип, 2025 23:34
aanonimovic594
Там де кешбеки . Дуже люблю їх. В мене моно ще і сенс. ПУМБ це зп і пенсія. Моно це ФОП, сенс це облігації. І скрізь кешбеки .
Додано: Чет 24 лип, 2025 06:33
Вибачте, у нас настільки затягнулось листування, що я краще уточню: мова йде про термінали у "АНЦ", так?
Бо за дві покупки з'явився нарешті кешбек у "очікуванні", то я планую вам надати інформацію і за всі інші неокешбечені через Крамницю покупки...
А, зрозумів. Це Ви про термінали магазину Prostor. Так, цей кешбек по обидвом покупкам нарахований. А от з Крамницею, відчуваю, нам ще доведеться пройти довгий шлях...
Але саме шлях - головне для самурая, чи не так?
Додано: Чет 24 лип, 2025 12:34
Re: ПУМБ
Пришлось перейти от оплаты в ПУМБе за тепло в Ощадбанк.
Пол года не приходили платежи по абонплате. Задала вопрос здесь, проверили, сказали, что все со стороны ПУМБа в порядке. Была в банке, распечатали мне платежки, что платежи ушли. В Ощад не приходили.
В приложении Ощадбанка оплатила, все зачислено.
Само Киевтеплоэнерго для поиска требует кучу документов, включая фото страниц паспорта и кода. Отправлять побоялась, т.к. непонятно кому документы попадут, еще кредит возьмут .
Пусть "долг" висит, если что - распечатки помогут?
Неприятно все это...
Додано: Чет 24 лип, 2025 16:01
Довірена особа при розірванні відносин
Питання до представника: Банк розірвав ділові відносини з клієнтом. Клієнт не иає можливості прийти в банк і забрати залишок коштів, тому планує видати довіреність довіреній особі. Чи є якісь обмеження до того, хто може бути довіреною особою?
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