Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без
нативних продажів та реклами

ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 20:22

ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами

Вітання!

Нещодавно почав тільки збирати власну колекцію монет, о основному тільки з нейзельберу (оскільки коштів не так і багато :mrgreen:), наразі тільки є фул набір 24го року та 25го (ті що випускались звісно) ну і деякі 23го.

Хочу почути хто і скільки взагалі по часу скуповує монети НБУ, і яку по кількості маєте вже колекцію?
aanonimovic594
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 19:40

Re: ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами

Або наприклад, які у Вас є самі рідкісні монети?
aanonimovic594
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:07

Re: ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами

UP^
aanonimovic594
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:12

Re: ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами

aanonimovic594 написав:Або наприклад, які у Вас є самі рідкісні монети?
Ну це як спитати "а що у вас вдома є найціннішого".
Срібні монети НБУ якісь брали? Писанку? Новорічний подарунок?
Faceless
Повідомлень: 36491
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8231 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:01

  Faceless написав:
aanonimovic594 написав:Або наприклад, які у Вас є самі рідкісні монети?
Ну це як спитати "а що у вас вдома є найціннішого".
Срібні монети НБУ якісь брали? Писанку? Новорічний подарунок?


На жаль, але знайомі писанку брали, а з поточним доходом нема можливості купувати срібні монети)
aanonimovic594
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 20:32

  aanonimovic594 написав:
  Faceless написав:
aanonimovic594 написав:Або наприклад, які у Вас є самі рідкісні монети?
Ну це як спитати "а що у вас вдома є найціннішого".
Срібні монети НБУ якісь брали? Писанку? Новорічний подарунок?


На жаль, але знайомі писанку брали, а з поточним доходом нема можливості купувати срібні монети)

Купляйте біметалеві або нейзельберові - вони часто ростуть в ціні - принцип - маленький тираж, цікава серія, тамподрук ітд.
BIGor
Повідомлень: 10079
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1456 раз.
Подякували: 1862 раз.
 
Re: ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами

BIGor написав:
  aanonimovic594 написав:
  Faceless написав:Ну це як спитати "а що у вас вдома є найціннішого".
Срібні монети НБУ якісь брали? Писанку? Новорічний подарунок?


На жаль, але знайомі писанку брали, а з поточним доходом нема можливості купувати срібні монети)

Купляйте біметалеві або нейзельберові - вони часто ростуть в ціні - принцип - маленький тираж, цікава серія, тамподрук ітд.
Особливо ті що йдуть в серіях. Наприклад знаки зодіаку свого часу зробили Х10
Faceless
Повідомлень: 36491
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8231 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 23:18

BIGor
Так і роблю в основному, як тільки є можливість, також доскуповую старі монетки, зараз ось як раз нова була нешодавно, але на жаль не зміг придбати, буду купувати 11 серпня :lol:
aanonimovic594
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 23:18

Faceless


та навіть фауна із тваринами, дуже великий Х дала
aanonimovic594
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 01:04

Re: ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами

Я насправді збираю не з інвестиційною метою, мені вони подобаються самі по собі.
Faceless
Повідомлень: 36491
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8231 раз.
 
