ПУМБ
Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 сер, 2025 15:16
Hennady написав:PUMB
Я знаю про 10 днів. Я про те, що в одному випадку 01.08 кешбек нарахований миттєво, а в іншому 02.08 не нарахований досі, хоча це одна і та ж картка, комунальний платіж тому ж самому постачальнику з тими ж самими реквізитами. Все один до одного, тільки різні дати.
Я, взагалі, про роботу ПЗ.
Тому що банк діє за принципом дрібного кишенькового злодюжки: хто помітив і підняв гвалт, тому нарахують і навіть виплатять. Іншим - дулю.
Искатель
Повідомлень: 6410
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 4873 раз.
Профіль
6
13
2
Додано: Чет 07 сер, 2025 18:23
поламали додаток? не можу поповнити картки Всекартка ПУМБ...
Shaman
Повідомлень: 9384
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
Профіль
1
3
5
Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:56
тримаю в курсі...
04.08-08.08 кешбек нараховується миттєво
а за 02.08 так і не нарахований
картка і отримувачі ідентичні (комунальні послуги)
Hennady
Повідомлень: 544
З нами з: 02.11.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 32 раз.
Профіль
Додано: Суб 09 сер, 2025 15:39
Hennady написав:
тримаю в курсі...
04.08-08.08 кешбек нараховується миттєво
а за 02.08 так і не нарахований
картка і отримувачі ідентичні (комунальні послуги)
Вітаємо! Відповідно до умов Акції, нарахування винагороди відбувається протягом 10 календарних днів від дати виконання операції.
Якщо ж, термін вийшов, а кешбек не було нараховано, то в такому випадку, просимо Вас звернутись до підтримки банку, аби ми мали змогу все перевірити та розібратися в ситуації.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 3334
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 218 раз.
Профіль
Додано: Пон 11 сер, 2025 16:28
Искатель написав:
Відповідально заявляю: не працює у вас нарахування кешбеку у "Крамниці кешбеків".
ЖОДНОГО РАЗУ НЕ СПРИЙНЯЛО САМОСТІЙНО І НЕ НАРАХУВАЛО! ЖОДНОГО!!!
Посиджу ввечері, виберу всі 30 чи 40 випадків - і завтра викладу прямо тут у гілці, копію - представнику банку у особисті.
Соромно, або закривайте взагалі програму, або прибирайте партнера, або не позортесь...
Та щось зовсім зникла та "Крамниця" із застосунку, то тепер просто "Пропозиції від партнерів". Навіщо тепер ховати кнопку "Перейти до магазину" під ставкою кешбеку - щоб користувач подумав, що нарахування автоматичне і не зробив той принциповий перехід на сайт продавця із застосунку банку?
pharus
Повідомлень: 1151
З нами з: 05.12.08
Подякував: 3089 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:00
Gribochek34 написав:
День добрый всем! Столкнулся с таким моментов в банке Пумб! В один из дней пришел в банк, да бы обналичить свою кредитку по нужному делу! Подошел к кассе, кассир меня обслужила, предоставила квитанцию, я поставил Дия подпись, расписался за получение средств, получил средства и ушел! Не сразу обратил внимание что оказывается деньги при обналичивании с кредитной карты у меня не списало так как торопился! Обнаружил этот момент только вечером! Думаю, ну хорошо может быть спишутся! Не трогал кредитку на протяжении 5 дней вообще, не снимал с нее ничего, только добавлял! Прошло 5 дней решил по необходимости потратить нную сумму на свои потребности! Спустя два дня после растрат(точнее спустя неделю после обнала в отделении), мне звонит человек который не называет ни имя, ни фамилии и представляется управляющим отделения где я на кассе снимал деньги! Говорит мне что произошла ошибка и технический сбой! И не внесли списание в день когда я снимал деньги! И не произошло списание с карты! Потребовал вернуть деньги сегодня! Я говорю что денег у меня сегодня таких нет, и я не могу погасить вашу банковскую ошибку! Она начинает мне говорить что обратиться в Службу Безопасности для вынесения точного термина погашения моей задолженности! Вопрос? Подскажите мне как человеку! Должен ли я возвращать деньги в случае не компетентности банка, его персонал и системы в предоставлении не качественных услуг? Нормально-ли такое общении управляющего отделением банка? Разве это не вымогательство?
Вітаємо!
З урахуванням режиму банківської таємниці інформація щодо обслуговування клієнтського рахунку не може бути надана в публічний простір. Усю необхідну інформацію, щодо щодо запиту ми надали на Вашу ел.адресу.
В свою чергу підкреслюємо, що АТ «ПУМБ» дотримується всіх вимог чинного законодавства при наданні банківських послуг.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 3334
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 218 раз.
Профіль
Додати
тему
Відповісти
на тему
