Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
ПУМБ

ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 09:34

  novichok написав:Вова виплачував 1к на карту Нац.кешбек. нє?

ваша правда :roll:
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 17:01

  novichok написав:
  KVV написав:
  ternofond написав:Мені на інший банк треба сепанути, а підтримка вище пише, що таблетки зможу на ті гроші до самої пенсії купляти

підтримка блудить і консультує вас про ту Єпідтримку на яку ще вовина тисяча надходила. от її якраз зняти готівкою не можна було.

Вова виплачував 1к на карту Нац.кешбек. нє?
Бо я тоді протупив, не отримував.

мова про 1000 за вакцинацію, яка виплачувалось до 24.02.2022. після – з картки знято обмеження на витратні операції
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 18:25

24589
І не дає переказати р2р після зняття обмежень, чи як?
Бо я перекази можу робити і налік нфс знімати з єпідтримки, з виплат облігацій.
novichok
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 13:14

ПУМБ, підкажіть будь-ласка. Необхідно заплатити частину суми за навчання в іноземному університеті. Наскільки я розумію це можливо через переказ SWIFT. Сума платежу в еквіваленті менша 400 т.грн. Є валютний рахунок в валюті платежу – фунтах. Університет видав рахунок (invoice) на всю суму за рік навчання 2025-2026 роки. Університет відомий.
1. Чи може заплатити за навчання студента його родич? (завантажені документи і установлений родинний зв'язок в додатку ПУМБ)
2. Не буде проблемою, що при переказі сума менша ніж сума до оплати в рахунку (сума складає приблизно четвертину від загальної суми в рахунку)?
3. Чи можливо заплатити за цим рахунком двічі (через 4 місяці, так саме четвертину від загальної суми)?
