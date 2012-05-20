Завтра (4 червня) буде мега розпродаж
Шановний клієнте!
04 червня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.
Ролик обігових пам’ятних монет << дуже багато різних
Додано: Вів 03 чер, 2025 13:49
Додано: Сер 04 чер, 2025 10:02
Додано: Сер 04 чер, 2025 10:47
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
й як результат - дрібні залишки звісно розібрали, а там де дали по 1 700 шт - так там навіть залишились
Додано: Вів 10 чер, 2025 15:30
завтра знову розпродаж!
лише ролики (по 25 чи 40 монет в ролі)
деякі роли лише 100 штук (на всю країну ))
Шановний клієнте!
11 червня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.
Додано: П'ят 20 чер, 2025 09:40
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
якийсь новий цікавий формат аукціону - кіт у мішку
Додано: Пон 07 лип, 2025 15:57
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
НБУ презентував нову пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото)
Додано: Вів 08 лип, 2025 10:15
презентувати презентували. але щось вже другий аукціон падає сайт.
ну що можна побажати цим спекулям з ботами - щоб ви ці монети потім продавали лише зі збитком
upd або криві руки в НБУ. бо здається проблеми почалися, коли вони додали оцю перевірку - чи людина. й під час, коли багато людей натискає на кнопки, це зависає
Додано: Сер 06 сер, 2025 10:03
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
щось сайт НБУ чудить під час продажів
Додано: Вів 23 вер, 2025 09:54
Re: Чи можна придбати монети в НБУ
колеги, а хто знає? через великий випуск пам'ятних монет по 10 грн великими тиражами звичайні 10 з Мазепою випускають? й чи були 10 грн за 2022?
дякую
upd бачу ролики 10 грн монет не користуються великим попитом...
чи змогли ботів перемогти?
Додано: Вів 23 вер, 2025 14:11
Ролики товар специфичный. Мало кто собирает именно ролики. 20000 коллекционеров в Украине точно нет а это тираж в роликах.А переплачивать фуеву тучу денег если надо 1-2 штуки отдельных монет в коллекцию которые есть на любом нумизматической рынке даже небольших городов за 15-20 грн. (а ведь ещё можно и из оборота что-то выловить по номиналу). Смысла нет.
10тки с Мазепой выпускают. Ибо тиражи тематических монет не такие большие для страны. По годам не подскажу ибо коллекционирование ходячки не мое но сделайте запрос в поиске ньюауксиона - если монету выпускали массовым тиражом (а не к примеру для набора) - она там будет стоить не много и вы поймёте выпускалась ли она
