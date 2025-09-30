Вітаємо!
Аби ми мали можливість детально перевірити причини виникнення складнощів під час встановлення родинних зв'язків, просимо Ваших знайомих звернутися до нас особисто.
Номери гарячої лінії:
+38 044 290-7-290 (по Україні та з-за кордону)
+38 050 290-7-290 (для абонентів Vodafone)
+38 096 290-7-290 (для абонентів Київстар)
+38 093 290-7-290 (для абонентів lifecell)
Онлайн дзвінок на сайті Банку
Щоб написати нам у Telegram або Viber, у застосунку ПУМБ на "Головній" в правому верхньому куті натискаєте на зображення профілю - "Написати в чат".
Або надішліть ПІБ, ІПН та суть звернення у приватні повідомлення нашої офіційної сторінки за посиланням: