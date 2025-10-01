|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 жов, 2025 00:05
Arien написав: WallNutPen написав:
а каким по вашему документом можно подтвердить банку родственную связь типа ребенок-родитель или наоборот?
А это точно не каприз данного банка при оплате за обучение?
Вуз же наверное счет выставляет (я если честно не в курсе), какая разница кто его оплачивает?
Если к примеру друг(подруга) или жених(невеста), крестный(крестная) захочет оплатить тебе обучение?
"Тебе" - это обобщенная форма, я не Вас лично имею в виду.
"связь типа ребенок-родитель" именно тут не обязательно нужна для оплаты обучения - лично я ее подтверждал для возможности осуществления переводов в валюте с карты на карту родственников - так что это не столько каприз банка сколько удобство мне
WallNutPen
Повідомлень: 1459
З нами з: 08.06.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 452 раз.
