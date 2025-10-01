RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 78
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 00:05

  Arien написав:
  WallNutPen написав:а каким по вашему документом можно подтвердить банку родственную связь типа ребенок-родитель или наоборот?

А это точно не каприз данного банка при оплате за обучение?
Вуз же наверное счет выставляет (я если честно не в курсе), какая разница кто его оплачивает?
Если к примеру друг(подруга) или жених(невеста), крестный(крестная) захочет оплатить тебе обучение?

"Тебе" - это обобщенная форма, я не Вас лично имею в виду.

"связь типа ребенок-родитель" именно тут не обязательно нужна для оплаты обучения - лично я ее подтверждал для возможности осуществления переводов в валюте с карты на карту родственников - так что это не столько каприз банка сколько удобство мне
