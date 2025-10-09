Додано: Чет 09 жов, 2025 16:19

Ув. офпред,



Супруг сформировал партнерскую ссылку, по ней я попыталась зарегистироваться в приложении. На стадии записи видео приложение отказалось меня узнавать.



Сегодня добралась до отделения. Мы с милейшей девушкой (отделение на Ришельевской) потратили кучу времени чтобы перезагрузить все документы, снова попробовали записать видео - бесполезно. Запрос в поддержку по этому поводу Ваша коллега отправила. В итоге все оформили через нее, мне нужна была кредитная карта с небольшим лимитом, ее мне и оформили.



Но! Почему-то условия для получения партнерского бонуса отличаются от таковых, которые объясняли моему супругу: надо просто сделать покупку картой на 100 грн и все. Через отделение надо было сначала пополнить телефон (сделали), перевести какую-то сумму на карту другого банка (сделали) - и все. В итоге 300 грн пока ни мне ни супругу не начислили.



Можете пояснить? И еще раз просьба: решите что-то с видео, я не знаю, какой там был грандиозный замысел изначально, но автоматически идентифицировать человека на фото паспорта и на видео - как минимум задача не из простых, без участия сотрудника тут не обойтись.