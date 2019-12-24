|
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:18
Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:00
UPD: Уже даже не заходит. Ну хоть телефон пополнить успел. Представляю как сейчас тем, у кого сегодня расчётный дата😁
Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:27
Спрацювала також чорна гривнева в Африці.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:08
Та вы шо!? Не работает!? В 13:00 не работало. Писало: "Зайдите позже". Я как-то и кипишевать не стал. Зашёл в 16:00. Легко перекинул деньги с дохлого сейфа на Вайт и успокоился. А сейчас дойду до магазина и будет мне сюрприз?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:19
Приложение в 14:30 приглашало зайти на смузи попозже, а карты работали.
Сейчас в app только орехи не работают, вроде все остальное восстановили.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:21
Апка дуже жирна -- в 2...3 рази більша аніж у інших банків.
Апка оновленої версії вже кілька разів так зависала при запуску, що доводилось скидати дані і реєструватись наново.
Жаль лише, що не зберіг стару версію, перш ніж клятий андроїд оновив без дозволу... 😒
І ці ж такі особи беруть 4% за відправлення грошей на закорд.картку (в 4...5 разів більше аніж інші).
Фу такими бути... 😒
Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:47
В 17:32 розрахувався карткою АТБ (зранку не зміг), і навіть в додатку дало розстрочку оформити. А от іконка з кешбеком і, власне, сам кешбек... десь заховався (((
Чекаємо до "повного відновлення".
Але бардак у цьому Сенсі...
Додано: П'ят 10 жов, 2025 19:34
Гляньте ще і курс, по якому вони розраховують
