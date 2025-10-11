RSS
ПУМБ
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
10
2- Погане. Некомпетентне.
18%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
18
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 21:40

  PUMB написав:Поповнення мобільного телефону та здійснення покупки на суму від 100 грн є одними з умов Акції для зарахування винагороди.


  PUMB написав:винагорода зараховується на бонусний рахунок після здійснення першої оплати, оформленою за запрошенням карткою від ПУМБ, на суму від 100 грн. Під розрахунком мається на увазі оплата за купівлю товарів або послуг (в тому числі оплата комунальних послуг або поповнення телефону в мобільному застосунку ПУМБ). Зарахування відбудеться не пізніше ніж через 31 календарний день із моменту виконання умов реферальної програми.


Спасибо.
Вы выше писали или - я специально выделила в цитатах.
Либо и - либо или
Как должно быть?
Вообще, выполнено и то, и то - но я впервые сталкиваюсь со столь замороченной рефпрограммой, что сам офпред не знает точно
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 09.09.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 22:07

Re: ПУМБ

  Arien написав:Кстати, у меня приложение грузится 40 секунд до экрана с пинкодом
Согласен, это дико бесит - с каждым годом ПУМБ запускается все дольше и дольше, вообще не понятно, зачем так делать. IT отдел банка точно мышей не ловит.
Intento
 
Повідомлень: 232
З нами з: 06.06.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 00:30

  Intento написав:IT отдел банка точно мышей не ловит.

Усіх мишоловів переманив відділ фінмону :twisted:
klug
 
Повідомлень: 8941
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 15:49

Intento,
наверное, именно этим и занят вместо своих прямых обязанностей 😜
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 09.09.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
