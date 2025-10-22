RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 14:11

Вопрос по переводам на карты зарубежных банков

PUMB
Добрый день.

Планировал сделать переводы на карты Revolut / WISE с карты ПУМБ. При попытке перевода, получил ошибку "заборонена країна". Обратился в поддержку, на что получил странный ответ:

По запиту є відповідь. Картки визначені як отримувач країна Кіпр. А переказ на картки цієї країни заборонено, на жаль.


Дякую за уточнення. Зауважу, що банк не співпрацює з Revolut та Wise.


В связи с этим у меня два вопроса к вам как официальному представителю:

1. Если Кипр (страна ЕС) является запрещенной страной почему в официальных условиях об этом нет ни слова (ниже скрин)?
2. Если WISE/Revolut (одни из крупнейших EMI в Европе) запрещены для переводов с карты на карту, почему этой информации нигде нет в официальных условиях?

Ну и еще один не вопрос, а скорее комментарий, ни WISE, ни Revolut, не имеют никакого отношения к Кипру. Эмитентом карт WISE - является Бельгия, эмитентом карт Revolut - Литва, это можно проверить по номеру карты любым bin чекером типа bincheck io

Зображення
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 06.07.08
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
 
1
