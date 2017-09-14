|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 27 жов, 2025 16:35
Banderlog написав: Успіх написав: Banderlog написав:
нема там повної катушки, бєрємєнность повод для демобілізації. )
Тут багато хто мені давав таку пораду, то і ти нею можеш скористатись - зроби ще третю дитину своїй дружині і буде тобі демобілізація!
Ти різниці між вагітністю і 3 дітьми не бачиш?
Так її по суті і немає.
На ВЛК по вагітності раніше 6-7 місяця жінку-ВСЛ ніхто не відпустить.
Тобто швидше дитину вб"ють, а її покалічать та заставлять служити далі, ніж дозволять демобілізуватися.
Виняток - зовсім "теплі місця" в глибокому тилу.
candle645
Повідомлень: 278
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:29
Успіх
Повідомлень: 8782
З нами з: 18.03.21
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1011 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:35
Banderlog написав: pesikot написав:
І просування нарративів россійської пропаганди, що це Україна хоче війни
шо ти хочеш про путіна? Щоб я причитав коли ти пишеш про жертви серед цивільних? Яке горе...
ти не думав що війни без жертв не буває? Що ціна війни міряється гробами?
Хоче влада миру? То хай їде в москву і обіцяє позаблоковий статус. Хай договорюється.
А ні, хай шукає переговорщиків в середині країни, серед тих в кого є связі в росії.
Саме так мир і настане ...
З російськими військами на західних кордонах України, а до тебе потім прийде ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде
pesikot
Повідомлень: 12411
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:45
холява написав:
Пане «песікот» ТРИМАЙТЕСЯ…. хай у Чернігові все буде гаразд .
Так, було гучновато ...
pesikot
Повідомлень: 12411
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:49
Banderlog написав:
тому що ато влаштовувало владу порошенка. Вона вибрала ато а не виконання мінських домовленостей.
Чому росія не виконувала мінські домовленності ?
Чому росія на всі перемир"я клала з прибором ?
pesikot
Повідомлень: 12411
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:52
candle645 написав:
На ВЛК по вагітності раніше 6-7 місяця жінку-ВСЛ ніхто не відпустить.
Тобто швидше дитину вб"ють, а її покалічать та заставлять служити далі, ніж дозволять демобілізуватися.
Настав час офігітєльних історій
pesikot
Повідомлень: 12411
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:53
pesikot написав:
ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде
Не фантазуй, спочатку прийдуть до тебе як до лічного врага Путіна, ти ж шос там донатив на зсу і на інформаційному фронті путіна бекомпромісно засуджував?
Banderlog
Повідомлень: 3772
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:56
Banderlog написав: pesikot написав:
ФСБ і запитає, а що ти робив в ЗСУ ?
І до Долярчика прийде
Не фантазуй, спочатку прийдуть до тебе як до лічного врага Путіна, ти ж шос там донатив на зсу і на інформаційному фронті путіна бекомпромісно засуджував
?
На відміну, від тебе так
Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк.
Як і назвати свого патріарха.
pesikot
Повідомлень: 12411
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:00
по активності на форумі помітно, що хтось вже зробив домашку в школу на завтра, і мама дозволила трохи посидіти на ресурсах для дорослих
whois2010
Повідомлень: 1042
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 86 раз.
