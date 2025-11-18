PUMB, а для чого в застос-ку ота гіфка з тортиком?
Банка може дає +7% на депо якесь, чи кешбек 7% за транскордоний переказ?
У мене от тільки цукор до 7.0 піднявся.
Записався терміново до ендокринолога.
І це вся така "святкова" аХтивнісь від банку
Додано: Нед 16 лис, 2025 11:23
Додано: Нед 16 лис, 2025 12:37
Amethyst
Вітаємо! Дякуємо, що поділилися своїми враженнями!
Ця «святкова» позначка з тортом — просто невелике привітання з днем народження застосунку, аби зробити досвід користування трохи теплішим.
Вона не впливає на функціонал, тарифи чи ваші банківські операції ❤️
Додано: Вів 18 лис, 2025 15:55
Где деньги?
Отправил с карты пумбы полчаса назад деньги, на карту другого банка не дошли, квитанцию не формирует. В другом банке проблем нет.
Додано: Вів 18 лис, 2025 15:58
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:00
А Пумба до чого тут?
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:26
Re: ПУМБ
Уже вернули перевод обратно.
