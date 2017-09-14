|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 19 лис, 2025 00:23
flyman написав:
бо тут писали, що 1/6 чи 1/5 чи яка там частина їх в полоні.
Цікаво а звідки така інформація в підвалі?
1 На території ОРДЛО і Криму - було 5-6 млн осіб до окупації
2 На час війни залишилось 3+млн осіб
3 Мобілізовано педераційниками - 46000+ (1,5% від кількості тих хто залишився)
4 Потрапило в полон 350+ (1/6 від кількості тих кого призвали.... тобто 0,25% від кількості тих хто залишився)
То про яку 1/5 чи 1/6 в полоні?
Додано: Сер 19 лис, 2025 00:25
flyman написав:
до речі, це ще громадяни України, чи вже ні?
бо тут писали, що 1/6 чи 1/5 чи яка там частина їх в полоні.
коли розуміти, що вони ельфи, а коли орки?
В Варфоломеевскую ночь гасили всех, мол Господь разберет где католик а где-гугенот.
Додано: Сер 19 лис, 2025 00:45
budivelnik написав:
бо тут писали, що 1/6 чи 1/5 чи яка там частина їх в полоні.
Цікаво а звідки така інформація в підвалі?
1 На території ОРДЛО і Криму - було 5-6 млн осіб до окупації
2 На час війни залишилось 3+млн осіб
3 Мобілізовано педераційниками - 46000+ (1,5% від кількості тих хто залишився)
4 Потрапило в полон 350+ (1/6 від кількості тих кого призвали.... тобто 0,25% від кількості тих хто залишився)
То про яку 1/5 чи 1/6 в полоні?
інфа 146% від песікота
1
3
Додано: Сер 19 лис, 2025 00:46
Господар Вельзевула написав:
до речі, це ще громадяни України, чи вже ні?
бо тут писали, що 1/6 чи 1/5 чи яка там частина їх в полоні.
коли розуміти, що вони ельфи, а коли орки?
В Варфоломеевскую ночь гасили всех, мол Господь разберет где католик а где-гугенот.
тобто, хто має воду і е.е., того Бог милував, логічно
