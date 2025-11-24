RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 82
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
17%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
18
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:23

PUMB, а для чого в застос-ку ота гіфка з тортиком?
Банка може дає +7% на депо якесь, чи кешбек 7% за транскордоний переказ?
У мене от тільки цукор до 7.0 піднявся.
Записався терміново до ендокринолога.
І це вся така "святкова" аХтивнісь від банку :roll:
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:37

Amethyst
Вітаємо! Дякуємо, що поділилися своїми враженнями!
Ця «святкова» позначка з тортом — просто невелике привітання з днем народження застосунку, аби зробити досвід користування трохи теплішим.
Вона не впливає на функціонал, тарифи чи ваші банківські операції ❤️
PUMB
Представник банку
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 15:55

Где деньги?

Отправил с карты пумбы полчаса назад деньги, на карту другого банка не дошли, квитанцию не формирует. В другом банке проблем нет.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 15:58

  freelanc написав:Отправил с карты пумбы полчаса назад деньги, на карту другого банка не дошли, квитанцию не формирует. В другом банке проблем нет.

Масовий збій у компанії Cloudflare спричинив проблеми у роботі численних інтернет-сервісів та сайтів по всьому світу
Може від того
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:00

  Ferlakur написав:
  freelanc написав:Отправил с карты пумбы полчаса назад деньги, на карту другого банка не дошли, квитанцию не формирует. В другом банке проблем нет.

Масовий збій у компанії Cloudflare спричинив проблеми у роботі численних інтернет-сервісів та сайтів по всьому світу
Може від того

А Пумба до чого тут?
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:26

Re: ПУМБ

Уже вернули перевод обратно.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 15:54

Добрый день. Есть несколько открытых карт ПУМБ, есть открытая карта "Национальный кешбек ПУМБ", на неё пришли деньги в рамках "зимова пидтримка", хочу потратить на оплату коммунальных платежей, но при выборе любого платежа -- показывает доступными для выбора источника оплаты только другие карты, в списке выбора карты "Национальный кешбек ПУМБ" нет. Карта активна, не заблокирована и т.д. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 17:32

  tegen написав:Добрый день. Есть несколько открытых карт ПУМБ, есть открытая карта "Национальный кешбек ПУМБ", на неё пришли деньги в рамках "зимова пидтримка", хочу потратить на оплату коммунальных платежей, но при выборе любого платежа -- показывает доступными для выбора источника оплаты только другие карты, в списке выбора карты "Национальный кешбек ПУМБ" нет. Карта активна, не заблокирована и т.д. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Вы можете оплатить коммуналку данной картой из любого другого внешнего платежного ресурса принимающего такие платежи - например Портмоне, изипей и т.п. Оплатить в приложении пумб онлайн вы не сможете потому как банке по дeбильнoму организован сам процесс обработки таких платежей и в этом случае по мнению банка вы платите не комуналку с карты, а делаете перевод денег со текущего счета - соответсвенно банк для такой оплаты не может применить корректный МСС 4900 (коммунальные платежи) а применяет чтото связанное с переводами, а такой мсс соответсвенно не входит в число разрешенных программой нацкешбек и зимняя поддержка поэтому банк их не пропускает, хотя по сути данной операции клиент на такую оплату имеет полное право. Большинство банков данную проблему решило но пумб сильно гордый чтобы заморачиваться дабы обеспечить удобство своим клиентам, хотя об этой проблеме и пути ее решения писали на финансовых форумах больше года назад. В общем платите либо внешними сервисами либо используйте деньги на что-то еще. Пумба тут вам не помощник
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 18:12

WallNutPen
Спасибо за помощь.

Оплатил через Пумбовский PayHub, используя "танцы с бубном".
Вопрос закрыт.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 19:12

Re: ПУМБ

Хы...))Пумба в своем репертуаре.Сразу хотел ответить что в прошлом году у них непосредственно в приложении оплатить не получалось.Потом подумал: "да не, исправили ж наверное давно".Оказалось таки нет ))

Хорошо что не на пумб заказывал.В других банках даже мысли не возникало что нельзя будет непосредственно в их приложении оплатить.
