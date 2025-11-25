|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:36
Re: ПУМБ
Доречі, а у пумби є штраф при розірванні відносин?
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:52
Додано: Вів 25 лис, 2025 20:40
Re: ПУМБ
А як зимовою 1000 заплатити комуналку? В списку при виборі оплати чомусь карту кешбеку не показує.
Додано: Вів 25 лис, 2025 20:53
Дюрі-бачі
Вітаємо! Зробити оплату можна на сервісі PayHub від ПУМБ (payhub.com.ua).
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|