RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 684685686687

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
18
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:08

Charter
Вітаємо!
Уточніть, будь ласка, що саме не працює? Наразі складнощів у роботі не виявлено.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3371
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 17:12

Re: ПУМБ

Перекази з іноземних карт Visa на ПУМБ — лише 1,4%
https://news.finance.ua/ua/komisiyu-zny ... -lyshe-1-4
Пропозиція діє з 1 грудня 2025 року до 31 січня 2026 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 684685686687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15288)
11.12.2025 17:27
Ринок ОВДП (10265)
11.12.2025 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.