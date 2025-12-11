Charter
Вітаємо!
Уточніть, будь ласка, що саме не працює? Наразі складнощів у роботі не виявлено.
Додано: Чет 11 гру, 2025 17:12
Re: ПУМБ
Перекази з іноземних карт Visa на ПУМБ — лише 1,4%
https://news.finance.ua/ua/komisiyu-zny ... -lyshe-1-4
Пропозиція діє з 1 грудня 2025 року до 31 січня 2026 року
