Додано: Пон 02 бер, 2026 23:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 бер, 2026 23:16
Додано: Пон 02 бер, 2026 23:34
Додано: Пон 02 бер, 2026 23:43
БТС: Каспійський паперовий тигр
БТС: Каспійський паперовий тигр
Додано: Вів 03 бер, 2026 01:26
Не люблю Бабченко, но тут с ним согласен.
В общем, всё правильно написал. Возможно, есть какие-то мелкие неточности, но суть верна.
Но где это я "переймався, що ніхто не критикує Трампа"?
Я писал лично о вас. Ну и есть здесь ещё пара-тройка людей.
Вы лично глухо, одним словом признали, что нападение на Иран незаконно. Но при этом вполне оправдываете и одобряете его.
И я не говорил, что для удаления постов вам надо "клацнути пальцями". Для этого порой достаточно написать жалобу. Есть тут особо бдительные люди, с которыми модераторы не хотят связываться. Так удалили посты Hotab"а и мой, а второй мой пост отредактировали так, что непонятно, к чему он. Хотя мы с ним обменялись парой вполне дружелюбных постов без какой-то политики и/или взаимных наездов.
А по вопросу смены режима в Иране интересная заметка
Тем не менее, посмотрите, что представляет собой "относительно умеренный политик" и где-то даже реформатор.
Будет ли при таких условиях новый режим заметно лучше, сильно сомневаюсь.
Да, и разговоры Трампа, что вопрос с Ираном будет решён за несколько дней, теперь уже "не больше 4 недель", напоминают "мир в Украине на следующий день после избрания", потом "за год", сегодня "дедлайн до лета"...
P.s. Да, вопрос "щодо підприємницького таланту" аятоллы Хаменеи меня лично вообще не интересует. С этим пусть разбираются иранцы. Мне от его "підприємницького таланту" ни холодно, ни эарко.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 03 бер, 2026 02:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 03 бер, 2026 02:11
Я бы не торопился так утверждать.
Хорошо, конечно, что сегодня 3 марта, а не 3 января, но март тоже бывает достаточно холодный.
А, вообще, советую прочитать всю заметку.
На фоне возможных последствий для мировой экономики в случае дальнейшей эскалации война в Украине может оказаться мелочью местного значения.
США может оказаться в крупном выигрыше. Китай, скорее всего, не особо пострадает. А вот Европа...
В итоге весь мир может переформатироваться.
Ну ладно, не хочу играть роль Иоанна Богослова.
