Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 22:59

  kingkongovets написав:
foxluck написав:Я не продавав би. При тому що коли був молодше (в інтервалі 20-30 років) жив в будинку. Це залежить від:
* Стадії життя - в мене дитина в школу ходить, в Києві кращі + всілякі гуртки
* По будинку займатися підтримкою/обслуговуванням - морока.
* В гарному місці в центрі міста жити комфортніше, швидше доставатися куди треба
в мене був будинок в Ірпені, в якому я прожив 5 років, та й зараз маю дачу, тому що таке будинок і всі його плюси та мінуси знаю на власному досвіді

але за пораду дуже дякую

зи: єдиний мінус моєї квартири - вона занадто велика та ще й дворівнева, що дратує
а тут ще й дуже солодка пропозиція (іноземець купив квартиру в моєму будинку і моя мансарда йому підходить під офіс)

ділема бл

Мало вихідних даних і мета невідома.
Хоча б в загальних рисах.

Але вашу квартиру я б продав би в любому випадку, тим більше, що вона вам не потрібна
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 23:10

akurt


Але коли «маститий» рієлтор,


Він не ріелтор )
Але все одно нагадало..
- пацани, а ви знаєте що жінки кажуть , коли бачать великий член?
- ні
- а я знаю 😅
Без образ, поржати))
