Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 гру, 2025 18:12
JanIs Если я правильно помню, при включении автопролонгации нет потери процентов за один-два дня, т.к. в день возврата депозита проценты не платятся и в первый день после оформления. Учитывайте, что проценты могут меняться в зависимости от изменения условий депозита.
Но нужно смотреть, иногда лучше выбрать другой вклад, если при пролонгации, допустим, вы не участвуете в каком-то акционном вкладе и т.д.
Но вообще это удобно.
З.Ы. И у меня возник вопрос. Если вклад был под 15%, то при автопролонгации будут ли снова 15% или 13%? Наверное, это вопрос к представителю ПУМБа.
Додано: Пон 22 гру, 2025 18:18
PUMB,у мене закінчується вклад, той що під 13%. Якщо його продовжити, то у мене буде один зайвий день для нарахування відсотків,на відміну, якщо я захочу самостійно переоформити?
Та чи не можна ці кошти покласти на Дохідний+,чи це вважається не новими коштами?
Додано: Пон 22 гру, 2025 18:49
Буде діюча ставка в день пролонгації.В вашому прикладі 13%.
Додано: Пон 22 гру, 2025 21:50
Hella
Вітаємо!
Так, все правильно, депозит продовжиться за ставкою на день пролонгації. У Вашому випадку, 13%.
Додано: Пон 22 гру, 2025 22:32
JanIs
Вітаємо!
Немає різниці, яку саме операцію Ви проведете: перевідкриття чи автопролонгацію. Оскільки в день закриття та відкриття нового депозиту відсотки не нараховуються так само, як і в день настання автопролонгації.
Щодо коштів, що Ви отримали з іншого депозиту, то вони не вважатимуться "новими коштами", оскільки вже були на Вашому рахунку.
