vitaxa2006 написав: Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?

Ржал минут 15И решил ради Витахи нарушить сегодня аскетизмЭто реальный признак,что из золота нужно уе.. раз Витаха обратил на него внимание..Но рекомендую подружиться таки с графиками Трейдингвью и хоть иногда на них посматривать.По золоту,на месячном графике,на RSI мы пришли в зону,в которую не заходили с 1979г...79год!Топливный кризис в Америке после революции в Иране..отмена золотого стандарта Никсоном в 70-х...Антивоенные демонстрации по всей стране с войной во Вьетнаме,инфляция в 10% и даже выше за год...доллара!! на протяжении нескольких лет,вылилось в беспрецедентный рост золота и серебра(но с серебром,там была другая история)...достигший апогея в 1979г...Но интересно и дальше,когда все успокоилось,на какой срок золото вошло в пике и сколько лет оно падало...Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности.Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.