PUMB
Банк встановив ліміт на надходження за місяць менший за кредитний ліміт. Чи можна надати документи для збільшення цього ліміту онлайн і, яещо так, за яким посиланням?
Додано: Суб 31 січ, 2026 08:35
