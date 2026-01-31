PUMB
Банк встановив ліміт на надходження за місяць менший за кредитний ліміт. Чи можна надати документи для збільшення цього ліміту онлайн і, яещо так, за яким посиланням?
Додано: Суб 31 січ, 2026 08:35
PUMB
Додано: Суб 31 січ, 2026 09:01
Re: ПУМБ
AlexTk,
1) у застосунку: перейти в профіль –> Особисті дані –> Підтвердження доходів;
2) у відділенні банку (не рекомендую, бо процедура для клієнта дуже ризикована).
