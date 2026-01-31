Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
В авто оно не подходит 70Вт/ч больше кило весит 15кг КВт/час Сколько тогда нормальная батарея киловатт на 150 потянет? Полмашинищи типаФ-350/Н2-Е??? Е-Гелик 580й вообще три тонны только весит, куда ему такой аккумулятор
кстати важный фактор. У меня инвертор не включается выше 15в и уходит в защиту ниже 11. Сборка 4s лития это 16,8в чтобы запитать им инвертор нужно зарядить сборку не выше 15 а это 50% ёмкости. Конечно можно шаманить с понижайкамиино там ток 10А дешёвые понижайки греются как утюги, им ещё охлаждение нужно. И риск кз, воспламенения. Дорогая понижайка нивелирует экономический эффект от lion. Купил lifepo4 там напряжение чуть ниже и полный заряд 4s = 14,5в Мораль, не всегда низкое напряжение это плохо. Есть ролики как на инверторах перепаивать диоды чтобы повысить порог.
На счёт циклов, батарея э.самоката за 3 года теряет от 30% до 70% ёмкости. Даже если просто лежит (заряженная). Долговечность обычного лития сильно преувеличена. 500 циклов в идеальных условиях. Фонарики, колонки, павербанк на литии которые у меня с 2014 года уже практически не рабочие, никаких 500 циклов там не было. До блекаутов фонариком пользовался 20 раз в году. Колонку тоже включаю только на природе. В квартире есть усилок да и соседи музыку не любят. Павер 10АЧ дробак когда то считался премиум сегментом, при курсе 8 он стоил 100уе что на сегодня космос за такую ёмкость. Пользовался им только в поездках может циклов 200 прошел, и уже убитый в храм. По ноуту и планшетам аналогично, только сурфейс 4 работает как будто вчера купил. Остальные посдыхали тут кстати эпл не на высоте. На новом АКБ автономия хорошая но и сдыхает он быстро. 2-3 года и нет АКБ.
Элементы в том же самокате или павере не г***о, Самсунг, лж. Так что обычный литий вчерашний день. Или только на его замену и работать если перевести на него весь дом. посморим как lifepo4 себя покажет через 3-5 лет.
"Вт/ч" - это единица скорости строительства электростанций. Вряд ли эта батарея умеет долго набирать мощность с такой скоростью. Ну тяжёленькие (не настолько, как свинец. Может раза в 2-3 от лифера). А кто сказал, что они для мобильных сборок на 150 кВт*ч? В авто разные бывают потребности. Складскому погрузчику, которому допустимо, чтобы хватало только на час, а потом за 15 минут зарядиться опять, такая ёмкость вряд ли нужна, а вот возможность зарядиться за 15 минут и делать это десяток раз каждый день без быстрой потери ёмкости - очень даже. Насколько постоянно каждому пересичному нужен погрузчик - это другой вопрос
Кстати, для стартера в ДВС авто тоже выглядит интересно: ему как раз нужно не терять ёмкость от мороза и выдавать большие токи, а вот ёмкость поскольку-постольку.
Hotab написав:Спеціалісти прийшли з новими одиницями ємності.
Та если бы новыми. Каждый первый журнашлист уже много лет так измеряет. Поэтому дачнику, который хотя бы среднюю школу закончил, нечего читать новости для колхозников.
В подавляющем большинстве **электросамокатов** (особенно городских моделей до ~60–70 км/ч и до ~60–80 км запаса хода) **не используют LiFePO4** (литий-железо-фосфат, LFP) по нескольким основным причинам. Вот главные из них в порядке важности на 2026 год:
| Параметр | Li-ion (NMC / NCA / LiPo) | LiFePO4 (LFP) | Кто выигрывает в самокате | |---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------| | Энергоёмкость, Wh/kg | 220–300 | 90–160 | Li-ion (в 1.6–2.5 раза) | | Энергоёмкость, Wh/л | 500–750 | 220–350 | Li-ion (в ~2–2.5 раза) | | Вес при одинаковой ёмкости| легче | тяжелее на 50–100% | Li-ion | | Номинальное напряжение ячейки | 3.6–3.7 В | 3.2–3.3 В | Li-ion (меньше ячеек) | | Цена за 1 Wh (массовое производство) | дешевле | дороже на 20–50% | Li-ion | | Кол-во циклов (реально) | 500–1200 | 1800–4000+ | LiFePO4 | | Пожаробезопасность | средняя/низкая | очень высокая | LiFePO4 | | Зарядка при -10…0 °C | обычно можно | сильно падает ёмкость или запрещено | Li-ion |
### Почему именно эти факторы критичны для большинства самокатов
1. **Вес и габариты — самый важный аргумент** Самокат — это устройство, которое человек несёт в руках, заносит в метро/офис/квартиру, поднимает по лестнице. Разница в 2–4 кг на батарее ощущается очень сильно. Пример: батарея 48 В 20 А·ч → ~960 Вт·ч - Li-ion ≈ 3.5–4.5 кг - LiFePO4 ≈ 6.5–9 кг
Почти никто не готов таскать лишние 3–5 кг ради безопасности и долговечности.
2. **Энергоёмкость → запас хода в компактном корпусе** Маркетинг самокатов строится на фразах «60 км на одном заряде», «70 км» и т.д. С LiFePO4 пришлось бы либо сильно увеличивать объём/вес батареи, либо сильно снижать заявленный пробег — продажи падают.
3. **Цена** Массовый сегмент (Kugoo, Ninebot, Xiaomi, Hiboy и т.п.) конкурирует по цене. LiFePO4 делает батарею дороже на 25–60%, что либо поднимает цену самоката, либо снижает маржу производителя почти до нуля.
4. **Напряжение и совместимость** У LiFePO4 ниже напряжение на ячейку → нужно больше ячеек в последовательной цепочке для того же номинального напряжения (13S вместо 13S→14S–16S). Это усложняет и удорожает сборку + требует другого контроллера или перенастройки.
### Когда LiFePO4 всё-таки ставят (2025–2026)
- Сидячие электроскутеры / электромопеды (особенно китайские «электроскутеры» 800–3000 Вт) - Некоторые мощные взрослые модели с запасом хода >80–100 км - Премиум- или нишевые бренды, которые делают упор на безопасность (например, после серии пожаров в 2022–2024 годах) - Модели, где батарея несъёмная и стоит внизу платформы (вес менее критичен)
Коротко: **LiFePO4 почти идеален по безопасности и ресурсу, но проигрывает в самом важном для 90 % рынка параметре — энергоёмкость на единицу веса и объёма**. Пока главная цель — лёгкий, компактный и недорогой самокат с приличным пробегом — большинство производителей выбирают классический Li-ion (обычно NMC или легированный марганцем/кобальтом варианты).
Если безопасность для вас приоритет №1 и вы готовы носить +2–4 кг — уже сейчас можно найти или переделать самокат под LiFePO4. Такие варианты постепенно появляются, особенно в 2025–2026 годах.
кстати важный фактор. У меня инвертор не включается выше 15в и уходит в защиту ниже 11. Сборка 4s лития это 16,8в чтобы запитать им инвертор нужно зарядить сборку не выше 15 а это 50% ёмкости. Конечно можно шаманить с понижайкамиино там ток 10А дешёвые понижайки греются как утюги, им ещё охлаждение нужно.
Оно, конечно, важно, но способ решения странный. Инвертор только спасибо скажет (будет работать с более высоким КПД), если ему нужно до 220 В повышать не с 12.8, а с 16.8 В. Если, конечно, в него это заложили (что для завода не сложно и не дорого). Где взять такой инвертор, если ты не самоделкин - это другой вопрос и имеет разные способы решения. Например, вышеобсоснутая 13s сборка элементов по 3.7 В даёт 48 В, что для использования под ширпотребный инвертор в 220 В отлично, ни в какую защиту он не уйдёт и КПД у него будет повыше, чем у повышающего с 12.8 В. А flyman одну из этих банок уже и распилил, чтобы собрать 6.5s сборку на 24 В.
Wirująświatła написав:Так что обычный литий вчерашний день.
Возможно. Осталось узнать что такое "обычный литий". И INR (один из вариантов которого - это NMC)/NCR и IFR (он же LFP) и LTO - всё пока применяется. Ни один из них универсально не лучше другого. А LMFP специльно относительно недавно изобрели, чтобы получить, типа LFP, но с напряжением 3.7 В, хоть инвертор от этого и уходит в защиту. Ну может именно сегодня уже всё это и устарело А что сегодняшний? Натриевые?
moveton под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет. Прежде всего безопасность, далее время зарядки. Например недавно загугли что самокаты сяоми самые безопасные в мире, а возгораний сяоми про 2 (считается самой удачной моделью) вообще не зафиксировано. Благодаря тому что АКБ упакован в тяжёлую металлическую коробку, наличию нескольких датчиков температуры и защиты от чужих АКБ. Но тем не менее ёмкость АКБ лучшего в мире самоката теряет довольно быстро (2-3 года до 50%) даже у тех кто ездил только летом и то не каждый день. 2й жирный минус - время зарядки 8 часов. Тем не менее самокаты не спешат переводить на более прогрессивный 21700 или lifepo4 . Наверное ждут ещё что то совершеннее.
Wirująświatła написав:под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет. Прежде всего безопасность, далее время зарядки
Ммм, допустим. Не будем спорить о терминах. Я даже не буду спрашивать что вдруг с запросами рынка сегодня изменилось, что вчерашние технологии вдруг перестали устраивать. А какие акумы их теперь удовлетворяют, раз литиевые уже не торт?
Wirująświatła написав:Тем не менее самокаты не спешат переводить на более прогрессивный 21700 или lifepo4 . Наверное ждут ещё что то совершеннее.
Боже, какая каша и тараканы... 21700 - это просто габариты банки. Они выбираются довольно произвольно. 21700 ничем не прогрессивнее, но и не регрессивнее, чем 18650 или формы прямоугольного параллелепипеда (почему-то обзываемых "призматическими", хотя более другой формы призм они на практике не встречаются) всяких разных габаритов, один из которых - это EV0002 для Nissan Leaf. Удельные (на, допустим, литр или килограмм) характеристики аккума определяются в основном химией, которая налита в ёмкость, а не формой и габаритами этой ёмкости.
И LFP аккумы универсально не прогрессивнее INR, на которых обычно сейчас строят электросамокаты. Потому что, как правильно выше написано, за свои циклы и возможность более быстрой зарядки они платят массой. Масса именно для самокатов раньше рынком считалось важнее, чем скорость зарядки. Может уже и не считается. Но тогда действительно на LTO их делать надо, раз на массу пофиг, а главное часто и реактивно заряжаться Как уже написали, какие-то и делают. Но почему-то спрос на них не очень-то массовый. Рынку-то рассказали, что у него именно так теперь важно?
moveton написав:21700 - это просто габариты банки. Они выбираются довольно произвольно. 21700 ничем не прогрессивнее
В обычном самокате сяоми (не про) АКБ на 7ач занимает почти все свободное пространство деки. Единственный способ увеличить вдвое ее ёмкость не выходя за границы штатного места - перейти на 21700. Видео с 14й минуты
Для меня это космический прогресс. Это обывателю на диване добавить банок 18650 проще и дешевле, квартира позволяет. А самокат не квартира и даже не велик. Там ещё надо найти место куда эти дополнительные банки присобачить.
В итоге получается что технология одна и та же, а ёмкость и запросы которые она удовлетворяет - разные , поэтому выше было написано
Wirująświatła написав:под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет
Модно спросить мнение у иишки
**Аккумуляторы 21700 прогрессивнее 18650** по нескольким ключевым параметрам. Именно поэтому Tesla, многие производители электроинструмента (Milwaukee, DeWalt, Makita и др.), мощные фонари и современные вейпы постепенно переходят на 21700.
Вот основные преимущества 21700 над 18650 (на 2025–2026 годы):
| Параметр | 18650 (типичные хорошие) | 21700 (типичные хорошие) | Преимущество 21700 | |---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------| | Размер | 18 × 65 мм | 21 × 70 мм | + ~50–55% объёма | | Ёмкость (mAh) | 2800–3600 мА·ч | 4500–5000+ мА·ч | **+30–50%** ёмкости | | Энергия на элемент (Вт·ч) | ~10–13 Вт·ч | ~16–18,5 Вт·ч | **+35–50%** энергии | | Удельная энергия (Вт·ч/кг)| 240–260 Вт·ч/кг | 260–300 Вт·ч/кг | **+5–20%** | | Внутреннее сопротивление | Обычно выше | Ниже на 15–30% | Меньше просадка напряжения под нагрузкой | | Теплоотвод | Хуже | Лучше (больше поверхность) | Меньше греется при высоком токе | | Максимальный ток (приемлемо длительно) | 20–30 А | 25–40 А | Лучше для мощных устройств | | Кол-во соединений в пачке | Больше на ту же ёмкость | Меньше | Меньше точек пайки/сварки → надёжнее и дешевле в производстве |
### Главные причины, почему 21700 считается прогрессивнее
1. **Значительно больше энергии в элементе** Один 21700 ≈ 1,4–1,5× 18650 по ёмкости → меньше элементов в аккумуляторе → меньше соединений → надёжнее сборка.
2. **Лучшее соотношение ёмкость / количество ячеек** Для получения тех же 10 А·ч нужно ~3× 21700 вместо ~4× 18650. Это снижает стоимость BMS, корпуса, сварки и общий вес пайки.
3. **Меньше нагрев и лучше охлаждение** Больший диаметр → больше поверхность рассеивания тепла → можно комфортнее снимать 25–35 А длительно.
4. **Ниже внутреннее сопротивление** → меньше просадка напряжения Особенно заметно на мощных устройствах (электроинструмент, мощные фонари, электровелосипеды).
5. **Будущий стандарт** 21700 (а теперь уже и 4680) активно развивают все крупные производители (Samsung, LG, Panasonic, Molicel, EVE, CATL и др.). Лучшие новые химии сначала появляются именно в 21700.
**Коротко:** 21700 прогрессивнее почти по всем важным параметрам, кроме цены за Вт·ч. Поэтому в новых мощных устройствах 2024–2026 годов 21700 уже доминирует, а 18650 постепенно уходит в бюджетный и ультракомпактный сегмент.
Если интересно — могу сравнить конкретные модели (например, Samsung 50S vs Molicel P28A vs Vapcell F56 etc.).