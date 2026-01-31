RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 195196197198>
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:06

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

В авто оно не подходит
70Вт/ч больше кило весит
15кг КВт/час
Сколько тогда нормальная батарея киловатт на 150 потянет? Полмашинищи типаФ-350/Н2-Е??? Е-Гелик 580й вообще три тонны только весит, куда ему такой аккумулятор
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5635
З нами з: 16.06.15
Подякував: 296 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:14

  moveton написав:P.S. У него ж ещё и напряжение 2.3 В, а не 3.2 В, как у лифера. По стоимости энергетической ёмкости уже 7 раз разницы выходит
кстати важный фактор. У меня инвертор не включается выше 15в и уходит в защиту ниже 11. Сборка 4s лития это 16,8в чтобы запитать им инвертор нужно зарядить сборку не выше 15 а это 50% ёмкости. Конечно можно шаманить с понижайкамиино там ток 10А дешёвые понижайки греются как утюги, им ещё охлаждение нужно. И риск кз, воспламенения. Дорогая понижайка нивелирует экономический эффект от lion. Купил lifepo4 там напряжение чуть ниже и полный заряд 4s = 14,5в Мораль, не всегда низкое напряжение это плохо. Есть ролики как на инверторах перепаивать диоды чтобы повысить порог.

На счёт циклов, батарея э.самоката за 3 года теряет от 30% до 70% ёмкости. Даже если просто лежит (заряженная). Долговечность обычного лития сильно преувеличена. 500 циклов в идеальных условиях. Фонарики, колонки, павербанк на литии которые у меня с 2014 года уже практически не рабочие, никаких 500 циклов там не было. До блекаутов фонариком пользовался 20 раз в году. Колонку тоже включаю только на природе. В квартире есть усилок да и соседи музыку не любят. Павер 10АЧ дробак когда то считался премиум сегментом, при курсе 8 он стоил 100уе что на сегодня космос за такую ёмкость. Пользовался им только в поездках может циклов 200 прошел, и уже убитый в храм. По ноуту и планшетам аналогично, только сурфейс 4 работает как будто вчера купил. Остальные посдыхали тут кстати эпл не на высоте. На новом АКБ автономия хорошая но и сдыхает он быстро. 2-3 года и нет АКБ.

Элементы в том же самокате или павере не г***о, Самсунг, лж. Так что обычный литий вчерашний день. Или только на его замену и работать если перевести на него весь дом. посморим как lifepo4 себя покажет через 3-5 лет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31410
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:23

  барабашов написав: В авто оно не подходит
70Вт/ч
15кг КВт/час

Спеціалісти прийшли з новими одиницями ємності.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17745
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:32

  барабашов написав:В авто оно не подходит
70Вт/ч больше кило весит
15кг КВт/час
Сколько тогда нормальная батарея киловатт на 150 потянет? Полмашинищи типаФ-350/Н2-Е??? Е-Гелик 580й вообще три тонны только весит, куда ему такой аккумулятор

"Вт/ч" - это единица скорости строительства электростанций. Вряд ли эта батарея умеет долго набирать мощность с такой скоростью. Ну тяжёленькие (не настолько, как свинец. Может раза в 2-3 от лифера). А кто сказал, что они для мобильных сборок на 150 кВт*ч? В авто разные бывают потребности. Складскому погрузчику, которому допустимо, чтобы хватало только на час, а потом за 15 минут зарядиться опять, такая ёмкость вряд ли нужна, а вот возможность зарядиться за 15 минут и делать это десяток раз каждый день без быстрой потери ёмкости - очень даже. Насколько постоянно каждому пересичному нужен погрузчик - это другой вопрос :)

Кстати, для стартера в ДВС авто тоже выглядит интересно: ему как раз нужно не терять ёмкость от мороза и выдавать большие токи, а вот ёмкость поскольку-постольку.

  Hotab написав:Спеціалісти прийшли з новими одиницями ємності.

Та если бы новыми. Каждый первый журнашлист уже много лет так измеряет. Поэтому дачнику, который хотя бы среднюю школу закончил, нечего читать новости для колхозников.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6566
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:36

moveton


Та если бы новыми. Каждый первый журнашлист уже много лет так измеряет. Поэтому дачнику нечего читать новости для колхозников.


Так тут же з претензійой на технічну освіту (після художньої школи).

Доречі правда, в комерційній техніці активно використовується. Включно з автомобільною. Але не тільки.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17745
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 22:42

В подавляющем большинстве **электросамокатов** (особенно городских моделей до ~60–70 км/ч и до ~60–80 км запаса хода) **не используют LiFePO4** (литий-железо-фосфат, LFP) по нескольким основным причинам. Вот главные из них в порядке важности на 2026 год:

| Параметр | Li-ion (NMC / NCA / LiPo) | LiFePO4 (LFP) | Кто выигрывает в самокате |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Энергоёмкость, Wh/kg | 220–300 | 90–160 | Li-ion (в 1.6–2.5 раза) |
| Энергоёмкость, Wh/л | 500–750 | 220–350 | Li-ion (в ~2–2.5 раза) |
| Вес при одинаковой ёмкости| легче | тяжелее на 50–100% | Li-ion |
| Номинальное напряжение ячейки | 3.6–3.7 В | 3.2–3.3 В | Li-ion (меньше ячеек) |
| Цена за 1 Wh (массовое производство) | дешевле | дороже на 20–50% | Li-ion |
| Кол-во циклов (реально) | 500–1200 | 1800–4000+ | LiFePO4 |
| Пожаробезопасность | средняя/низкая | очень высокая | LiFePO4 |
| Зарядка при -10…0 °C | обычно можно | сильно падает ёмкость или запрещено | Li-ion |

### Почему именно эти факторы критичны для большинства самокатов

1. **Вес и габариты — самый важный аргумент**
Самокат — это устройство, которое человек несёт в руках, заносит в метро/офис/квартиру, поднимает по лестнице. Разница в 2–4 кг на батарее ощущается очень сильно.
Пример: батарея 48 В 20 А·ч → ~960 Вт·ч
- Li-ion ≈ 3.5–4.5 кг
- LiFePO4 ≈ 6.5–9 кг

Почти никто не готов таскать лишние 3–5 кг ради безопасности и долговечности.

2. **Энергоёмкость → запас хода в компактном корпусе**
Маркетинг самокатов строится на фразах «60 км на одном заряде», «70 км» и т.д. С LiFePO4 пришлось бы либо сильно увеличивать объём/вес батареи, либо сильно снижать заявленный пробег — продажи падают.

3. **Цена**
Массовый сегмент (Kugoo, Ninebot, Xiaomi, Hiboy и т.п.) конкурирует по цене. LiFePO4 делает батарею дороже на 25–60%, что либо поднимает цену самоката, либо снижает маржу производителя почти до нуля.

4. **Напряжение и совместимость**
У LiFePO4 ниже напряжение на ячейку → нужно больше ячеек в последовательной цепочке для того же номинального напряжения (13S вместо 13S→14S–16S). Это усложняет и удорожает сборку + требует другого контроллера или перенастройки.

### Когда LiFePO4 всё-таки ставят (2025–2026)

- Сидячие электроскутеры / электромопеды (особенно китайские «электроскутеры» 800–3000 Вт)
- Некоторые мощные взрослые модели с запасом хода >80–100 км
- Премиум- или нишевые бренды, которые делают упор на безопасность (например, после серии пожаров в 2022–2024 годах)
- Модели, где батарея несъёмная и стоит внизу платформы (вес менее критичен)

Коротко: **LiFePO4 почти идеален по безопасности и ресурсу, но проигрывает в самом важном для 90 % рынка параметре — энергоёмкость на единицу веса и объёма**. Пока главная цель — лёгкий, компактный и недорогой самокат с приличным пробегом — большинство производителей выбирают классический Li-ion (обычно NMC или легированный марганцем/кобальтом варианты).

Если безопасность для вас приоритет №1 и вы готовы носить +2–4 кг — уже сейчас можно найти или переделать самокат под LiFePO4. Такие варианты постепенно появляются, особенно в 2025–2026 годах.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31410
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:04

  Wirująświatła написав:
  moveton написав:P.S. У него ж ещё и напряжение 2.3 В, а не 3.2 В, как у лифера. По стоимости энергетической ёмкости уже 7 раз разницы выходит
кстати важный фактор. У меня инвертор не включается выше 15в и уходит в защиту ниже 11. Сборка 4s лития это 16,8в чтобы запитать им инвертор нужно зарядить сборку не выше 15 а это 50% ёмкости. Конечно можно шаманить с понижайкамиино там ток 10А дешёвые понижайки греются как утюги, им ещё охлаждение нужно.

Оно, конечно, важно, но способ решения странный. Инвертор только спасибо скажет (будет работать с более высоким КПД), если ему нужно до 220 В повышать не с 12.8, а с 16.8 В. Если, конечно, в него это заложили (что для завода не сложно и не дорого). Где взять такой инвертор, если ты не самоделкин - это другой вопрос и имеет разные способы решения. Например, вышеобсоснутая 13s сборка элементов по 3.7 В даёт 48 В, что для использования под ширпотребный инвертор в 220 В отлично, ни в какую защиту он не уйдёт и КПД у него будет повыше, чем у повышающего с 12.8 В. А flyman одну из этих банок уже и распилил, чтобы собрать 6.5s сборку на 24 В.

  Wirująświatła написав:Так что обычный литий вчерашний день.

Возможно. Осталось узнать что такое "обычный литий". И INR (один из вариантов которого - это NMC)/NCR и IFR (он же LFP) и LTO - всё пока применяется. Ни один из них универсально не лучше другого. А LMFP специльно относительно недавно изобрели, чтобы получить, типа LFP, но с напряжением 3.7 В, хоть инвертор от этого и уходит в защиту. Ну может именно сегодня уже всё это и устарело :) А что сегодняшний? Натриевые?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6566
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:46

moveton под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет. Прежде всего безопасность, далее время зарядки. Например недавно загугли что самокаты сяоми самые безопасные в мире, а возгораний сяоми про 2 (считается самой удачной моделью) вообще не зафиксировано. Благодаря тому что АКБ упакован в тяжёлую металлическую коробку, наличию нескольких датчиков температуры и защиты от чужих АКБ. Но тем не менее ёмкость АКБ лучшего в мире самоката теряет довольно быстро (2-3 года до 50%) даже у тех кто ездил только летом и то не каждый день. 2й жирный минус - время зарядки 8 часов. Тем не менее самокаты не спешат переводить на более прогрессивный 21700 или lifepo4 . Наверное ждут ещё что то совершеннее.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31410
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 00:20

  Wirująświatła написав:под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет. Прежде всего безопасность, далее время зарядки

Ммм, допустим. Не будем спорить о терминах. Я даже не буду спрашивать что вдруг с запросами рынка сегодня изменилось, что вчерашние технологии вдруг перестали устраивать. А какие акумы их теперь удовлетворяют, раз литиевые уже не торт?

  Wirująświatła написав:Тем не менее самокаты не спешат переводить на более прогрессивный 21700 или lifepo4 . Наверное ждут ещё что то совершеннее.

Боже, какая каша и тараканы... 21700 - это просто габариты банки. Они выбираются довольно произвольно. 21700 ничем не прогрессивнее, но и не регрессивнее, чем 18650 или формы прямоугольного параллелепипеда (почему-то обзываемых "призматическими", хотя более другой формы призм они на практике не встречаются) всяких разных габаритов, один из которых - это EV0002 для Nissan Leaf. Удельные (на, допустим, литр или килограмм) характеристики аккума определяются в основном химией, которая налита в ёмкость, а не формой и габаритами этой ёмкости.

И LFP аккумы универсально не прогрессивнее INR, на которых обычно сейчас строят электросамокаты. Потому что, как правильно выше написано, за свои циклы и возможность более быстрой зарядки они платят массой. Масса именно для самокатов раньше рынком считалось важнее, чем скорость зарядки. Может уже и не считается. Но тогда действительно на LTO их делать надо, раз на массу пофиг, а главное часто и реактивно заряжаться :) Как уже написали, какие-то и делают. Но почему-то спрос на них не очень-то массовый. Рынку-то рассказали, что у него именно так теперь важно?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6566
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 09:51

  moveton написав:21700 - это просто габариты банки. Они выбираются довольно произвольно. 21700 ничем не прогрессивнее

В обычном самокате сяоми (не про) АКБ на 7ач занимает почти все свободное пространство деки. Единственный способ увеличить вдвое ее ёмкость не выходя за границы штатного места - перейти на 21700. Видео с 14й минуты

Для меня это космический прогресс. Это обывателю на диване добавить банок 18650 проще и дешевле, квартира позволяет. А самокат не квартира и даже не велик. Там ещё надо найти место куда эти дополнительные банки присобачить.

В итоге получается что технология одна и та же, а ёмкость и запросы которые она удовлетворяет - разные , поэтому выше было написано

  Wirująświatła написав:под устарело я имел в виду не саму технологию, а запросы рынка которые либо удовлетворяются либо нет



Модно спросить мнение у иишки

**Аккумуляторы 21700 прогрессивнее 18650** по нескольким ключевым параметрам. Именно поэтому Tesla, многие производители электроинструмента (Milwaukee, DeWalt, Makita и др.), мощные фонари и современные вейпы постепенно переходят на 21700.

Вот основные преимущества 21700 над 18650 (на 2025–2026 годы):

| Параметр | 18650 (типичные хорошие) | 21700 (типичные хорошие) | Преимущество 21700 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Размер | 18 × 65 мм | 21 × 70 мм | + ~50–55% объёма |
| Ёмкость (mAh) | 2800–3600 мА·ч | 4500–5000+ мА·ч | **+30–50%** ёмкости |
| Энергия на элемент (Вт·ч) | ~10–13 Вт·ч | ~16–18,5 Вт·ч | **+35–50%** энергии |
| Удельная энергия (Вт·ч/кг)| 240–260 Вт·ч/кг | 260–300 Вт·ч/кг | **+5–20%** |
| Внутреннее сопротивление | Обычно выше | Ниже на 15–30% | Меньше просадка напряжения под нагрузкой |
| Теплоотвод | Хуже | Лучше (больше поверхность) | Меньше греется при высоком токе |
| Максимальный ток (приемлемо длительно) | 20–30 А | 25–40 А | Лучше для мощных устройств |
| Кол-во соединений в пачке | Больше на ту же ёмкость | Меньше | Меньше точек пайки/сварки → надёжнее и дешевле в производстве |

### Главные причины, почему 21700 считается прогрессивнее

1. **Значительно больше энергии в элементе**
Один 21700 ≈ 1,4–1,5× 18650 по ёмкости → меньше элементов в аккумуляторе → меньше соединений → надёжнее сборка.

2. **Лучшее соотношение ёмкость / количество ячеек**
Для получения тех же 10 А·ч нужно ~3× 21700 вместо ~4× 18650. Это снижает стоимость BMS, корпуса, сварки и общий вес пайки.

3. **Меньше нагрев и лучше охлаждение**
Больший диаметр → больше поверхность рассеивания тепла → можно комфортнее снимать 25–35 А длительно.

4. **Ниже внутреннее сопротивление** → меньше просадка напряжения
Особенно заметно на мощных устройствах (электроинструмент, мощные фонари, электровелосипеды).

5. **Будущий стандарт**
21700 (а теперь уже и 4680) активно развивают все крупные производители (Samsung, LG, Panasonic, Molicel, EVE, CATL и др.). Лучшие новые химии сначала появляются именно в 21700.

**Коротко:**
21700 прогрессивнее почти по всем важным параметрам, кроме цены за Вт·ч. Поэтому в новых мощных устройствах 2024–2026 годов 21700 уже доминирует, а 18650 постепенно уходит в бюджетный и ультракомпактный сегмент.

Если интересно — могу сравнить конкретные модели (например, Samsung 50S vs Molicel P28A vs Vapcell F56 etc.).
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31410
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3517 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 195196197198>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10658)
31.01.2026 10:04
ПУМБ (6912)
31.01.2026 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.