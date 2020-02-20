RSS
Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 12:05

  candidat написав:Я так наблюдаю, что с каждой выплатой купона лимит инвестирования растет. На online.icu в строке, где указывается остаток лимита инвестирования, есть сноска, что эту сумму можно внести без подтверждающих документов.
Если сложить с тем, что уже потрачено на облигации, то получается больше 400 тысяч, и полученная сумма равна 400 + полученные проценты.
Так что, получается, реально можно пополнять без документов на сумму равную 400 + выплаченные проценты?


Враховуються виплачені купони та погашення. Вони збільшують ліміт інвестування. Купівля, вивід грошей відповідно цей ліміт зменшують.
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 04:35

Підсумки перших трьох місяців «Гнучкого ФІКСу» від ICU:
- 3000+ інвесторів — скористалися пропозицією
- 25+ тис. угод — done
- 1.6+ млрд грн — обсяг придбаних паперів
- 800+ млн грн — виконано зобов'язань щодо зворотного викупу
- 2.5+ млрд грн — загальний обсяг торгів
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:43

  klug написав:Цікаво у чому полягає їхня світоглядна позиція не збирати заявки у несесійний час на якихось визначених ними умовах. Це б зняло істотну частину невдоволення цим плаваючим сесійним вікном. З Дії ж їм вдається якось обробляти такі заявки навіть для неклієнтів, а власними каналами - дзуськи.

Пишуть, що важко було підібрати сорт смузі під цю задачу, але вони стараються і вже незабаром:
Минулого року наша команда зосередилася на масштабному оновленні нашої торговельної інфраструктури. Головним проєктом стала платформа ICU Trade 2.0, яка вже працює в тестовому режимі й зовсім скоро стане доступною для всіх 😉

Оновлена платформа об’єднує торговий та особистий кабінети в єдине інвестиційне вікно і дає можливість:
  • торгувати усіма типами цінних паперів, доступними в Україні (державні, корпоративні, муніципальні облігації, сертифікати інвестиційних фондів, акції й т.і.)
  • інвестувати та керувати своїми коштами онлайн 24/7;
  • бачити всі баланси, ліміти та отримувати довідки в зручному оновленому інтерфейсі.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 20:13

«Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее…»

Шановні клієнти,

📢 Повідомляємо, що платіжний сервіс Portmone змінює ліміти на кількість транзакцій та суму поповнення рахунків в ICU Trade.

⚠️ З 1 лютого 2026 року онлайн через Portmone можна буде провести:
- максимум дві трансакції на місяць з однієї банківської картки
- загальна сума цих двох трансакцій не може перевищувати 29 999 грн

🧮 Поповнення онлайн через Portmone залишається безкоштовним.

➡️ Нагадуємо, що ви також можете скористуватися альтернативними способами поповнення рахунку в ICU Trade:
— за реквізитами (комісія згідно з тарифами вашого банку, кошти зараховуються протягом години)
— придбати через ICU у Дії короткі папери - Соледар UA4000234215 без комісії й за потреби достроково продати їх в ICU Trade з мінімальним спредом
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 00:16

  Navegantes написав:Повідомляємо

А куди вони це повідомляють? Ні на пошті, ні у каналі такого не бачу.
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 00:20

Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 00:21

Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 00:23

  klug написав:
  Navegantes написав:Повідомляємо

А куди вони це повідомляють? Ні на пошті, ні у каналі такого не бачу.

https://t.me/ICUTradeSupportBot
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 00:48

  moveton написав:
  klug написав:
  Navegantes написав:Повідомляємо

А куди вони це повідомляють? Ні на пошті, ні у каналі такого не бачу.

https://t.me/ICUTradeSupportBot

Логіка :roll:
