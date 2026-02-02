Додано: Суб 31 січ, 2026 18:16

дивують мене генератори...



а точніше -- як саме люди вирішують, що вигідно ними користуватис, і як саме вигідно.



бо генератор -- це не лише мерзенний шум і отруйні випускні гази, а також і великі витрати (паливо, мастило, обслуговування, амортизація...



Джемінька:

“

3.5кВт

Навантаження Споживання палива (приблизно) Вартість за 1 годину (при 62 грн/л)

Низьке (25-30%) ~0.7 – 0.9 л/год 43 – 56 грн

Середнє (50-60%) ~1.1 – 1.4 л/год 68 – 87 грн

Максимальне (100%) ~1.6 – 1.9 л/год 99 – 118 грн

Додаткові витрати (які часто забувають):

* Мастило: Заміна кожні 50–100 мотогодин. Це додає ще близько 3–5 грн до вартості кожної години.

* Технічне обслуговування (ТО): Свічки запалювання та фільтри — ще приблизно 2–3 грн/год.

* Амортизація: Ресурс двигуна обмежений, тому умовно можна додати ще 5–10 грн/год на майбутній ремонт або заміну.

”



Я можу зрозуміти бізнеси, які вмикають генератор аби не закритись, і привабити споживачів, та заручитись їхньою лояльністю.

Для них заряджати людям смартфони і павербанки -- це взагалі не витрати, бо коштує ~1грв/за годину, і навіть корисно (аби генератор був достатньо і рівномірно навантажений).

Та ще й єднання для країни...



Але коли звичайні, пересічні, прості люди вмикають оте за 50грв на годину (і воно ще й псується від ненавантаженості) або 100грв на годину якщо придумають якесь навантаження, обігрівач наприклад -- то чи ж воно того варте, коли щодня енергосистема дає напругу і можна ж таки зарядити акумулятори і від розеток...