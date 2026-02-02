Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Wirująświatła написав:Літій-залізо-фосфатний акумулятор LiFePO4 IFR18650 1500mah 3.2v, BLUE Voltronic(в размере 18650 по 70 грн для фонариков в самый раз)
Я вот даже не знаю какая идея прогрессивнее для фонарика, рассчитанного на 18650 3.7 В. Запихнуть в него LFR 3.2 В, от которого фонарик гореть будет так себе (наверное, немного будет, но потом защита фонарика его быстро отрубит) или 21700, который в него физически не поместится, зато ж ёмкость в два раза больше. О, придумал! 21700 и LTO с его 2.3 В. Чтобы наверняка.
а точніше -- як саме люди вирішують, що вигідно ними користуватис, і як саме вигідно.
бо генератор -- це не лише мерзенний шум і отруйні випускні гази, а також і великі витрати (паливо, мастило, обслуговування, амортизація...
Джемінька: “ 3.5кВт Навантаження Споживання палива (приблизно) Вартість за 1 годину (при 62 грн/л) Низьке (25-30%) ~0.7 – 0.9 л/год 43 – 56 грн Середнє (50-60%) ~1.1 – 1.4 л/год 68 – 87 грн Максимальне (100%) ~1.6 – 1.9 л/год 99 – 118 грн Додаткові витрати (які часто забувають): * Мастило: Заміна кожні 50–100 мотогодин. Це додає ще близько 3–5 грн до вартості кожної години. * Технічне обслуговування (ТО): Свічки запалювання та фільтри — ще приблизно 2–3 грн/год. * Амортизація: Ресурс двигуна обмежений, тому умовно можна додати ще 5–10 грн/год на майбутній ремонт або заміну. ”
Я можу зрозуміти бізнеси, які вмикають генератор аби не закритись, і привабити споживачів, та заручитись їхньою лояльністю. Для них заряджати людям смартфони і павербанки -- це взагалі не витрати, бо коштує ~1грв/за годину, і навіть корисно (аби генератор був достатньо і рівномірно навантажений). Та ще й єднання для країни...
Але коли звичайні, пересічні, прості люди вмикають оте за 50грв на годину (і воно ще й псується від ненавантаженості) або 100грв на годину якщо придумають якесь навантаження, обігрівач наприклад -- то чи ж воно того варте, коли щодня енергосистема дає напругу і можна ж таки зарядити акумулятори і від розеток...
Bobua написав:коли щодня енергосистема дає напругу і можна ж таки зарядити акумулятори і від розеток...
А когда не даёт? Но я, как минимум, в городе не встречал домашних генераторов. Разве что в недавний четырёхсуточный блекаут читал про чувака, который свой генератор выносил во двор и давал всем бесплатно от него заряжаться.