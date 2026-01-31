|
ПУМБ
Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 січ, 2026 08:35
PUMB
Банк встановив ліміт на надходження за місяць менший за кредитний ліміт. Чи можна надати документи для збільшення цього ліміту онлайн і, яещо так, за яким посиланням?
-
AlexTk
-
2
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 31 січ, 2026 09:01
AlexTk,
1) у застосунку: перейти в профіль –> Особисті дані –> Підтвердження доходів;
2) у відділенні банку (не рекомендую, бо процедура для клієнта дуже ризикована).
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6394
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1148 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 31 січ, 2026 10:39
а як це - ліміт на надходження?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11528
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 816 раз.
- Подякували: 1719 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 31 січ, 2026 11:35
Див. у додатку: Профіль - Особисті дані - Анкетні дані - Максимальна сума надходжень на місяць.
-
AlexTk
-
2
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 31 січ, 2026 20:02
я б назвав це не ліміт, а довідкові дані. можна ж поповнити на більшу суму? й здається, якщо оборот по картці в межах 3міс ліміту, то типу питань немає бути...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11528
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 816 раз.
- Подякували: 1719 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 31 січ, 2026 21:11
Так Ви можете називати це як Вам подобається, але я звертався до представника Банку, тому назвав так, як це називається в додатку Банку. І перевіряти чи "можна поповнити на більшу суму?" у мене бажання немає. Але точно можу сказати, що витратити суму більше названого ліміту (хоча й меншу за кредитний ліміт) я не можу.
Питання не в назві, а в сумі.
-
AlexTk
-
2
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 31 січ, 2026 21:38
в додатку це "Максимальна сума надходжень на місяць". а звідки ви знаєте, що не можете витратити більше цієї суми - з досвіду чи так сказав представник банку? бо в мене там сума теж виявляється сума менше кредитного ліміту (бо кредитний ліміт - до 3х таких сум може бути), але ніколи не зіткався з якимось обмеженнями - навіть не знав, що вони існують
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11528
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 816 раз.
- Подякували: 1719 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 31 січ, 2026 21:46
Shaman
З досвіду (при спробі оплати отримав повідомлення "перевищено ліміт без підтвердження доходів")
-
AlexTk
-
2
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 31 січ, 2026 22:41
лично я пумбу написал письмо - відмова співпраці. это ж не банк. это недоразумение.
я дал второй шанс, но нет. работать с моими деньгами вы не будете
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5976
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
2
2
Додано: Суб 31 січ, 2026 23:17
PUMB написав:Искатель
16.01 Ви не робили замовлення через крамницю кешбеків.
За операцію 22.01 просимо надіслати в особисті повідомлення підтвердження оплати (скрін квитанції/чеку). Будемо вдячні!
А можна якимось чином мені самому дізнатися, які замовлення я робив через Крамницю кешбеків? І якщо можна, то як саме? Чи я потрібен це тримати у голові? У додатку PUMB Online я такої інформації не знайшов.
І друге питання: як надіслати Вам у особисті повідомлення скрін чеку, якщо формат форуму не підтримує таку можливість?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6459
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1082 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додати
тему
|
Відповісти
на тему
