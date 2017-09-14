RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 01:12

  katso написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:человек свою пенсию заработал и может получать, а если РФ готова платить вторую, то это их проблемы.

Ви би хотіли так другу отримать, нікуди з Харкова не виїжаючи?


Так а если Харьков вдруг захватят, то в этом что, он будет виноват, в свои 75 лет, и поэтому будет должен от украинской пенсии отказаться?

Ні, треба ще 2 оформити , додатково
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 01:36

Президент Зеленский заявил в интервью чешскому изданию Český rozhlas, что без прямого контакта с Владимиром Путиным не удастся решить территориальные вопросы в ходе переговоров
https://www.bbc.com/russian/live/ckgxvyq23xxt
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 01:42

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:Цифра 99000 вызывает сомнения.
По вашим данным в Германии "87 тисяч становлять чоловіки віком 18–24 роки". Среди них много выехавших раньше (до 18 лет). Учитывая, что большинство едет в Германию, при цифре 99000 выехавших в соответствии с новым разрешением цифра 87 тыс. выглядит маловатой.
Кроме того, я имел ввиду, что невозможно оценить, сколько ребят до 18 лет отложили выезд из страны. А это разрешение на выезд было рассчитано именно на то, чтобы затормозить выезд до 18.

ЛАД, а чого Ви так перебиваєтесь долею молодих хлопців? Виїхали та і все, вважайте врятувались. Діди почали переживати за молодь - нечувано, до війни такого не було.
Добавлю только.
Я не перебиваюсь долею молодих хлопців.
Я перебиваюсь долею України без цих молодих хлопців.
В отличие от некоторых я не считаю, что "меньше народу (особенно молодёжи), больше кислороду".

Щось незрозуміло:
1. До війни на цих хлопців було плювати, що змінилось зараз?
2. Хлопці 18-23 і так не підлягають мобілізації, який з них толк?

Взагалі попахує якимось лицемірством. раджу подивитись занятне відео про стан речей в Україні, якщо є вільні 50 хв. Скажете потім свій висновок щодо відео?
  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:вашему сведению, Финляндия не была оккупирована и никаких списков там не составляли и в Сибирь никого не отправляли.

Тобто, Карелія це зовсім не окупована Фінляндія? :shock:
У 1920–1930‑х роках репресії торкнулися інгерманландських фінів — етнічної групи, що жила навколо Петербурга. Їх масово виселяли, арештовували й відправляли до таборів. Загальна кількість жертв депортацій і ув’язнення оцінюється в 60 000–105 000 осіб, із них загиблих — близько 18 800.

Депортації під час Другої світової війни
У 1941–1942 роках, після початку війни з Фінляндією, радянська влада продовжила виселення інгерманландських фінів, відправляючи їх до Сибіру та інших регіонів. Це підтверджується численними усними свідченнями депортованих.

Нічого нового.
Ви особисто ще не були на допиті у москалів, там згадаєте за мальчіка у трусіках, як ви, ветеран АТО над ним знущались.
Але ви вірте у лояльність, чому-б й ні, надія вона звісно вмирає, але остання.

Я понимаю, что вы хорошо умеете пользоваться гуглом.
Если б вы ещё научились понимать, о чем разговор.
Карелия была с самого начала в составе СССР на правах автономии. Соответственно, там происходило то же самое, что и во всём Союзе.
Но разговор был о Финляндии и её истории после поражения во 2 МВ.

Карелия в составе СССР ?
Это территория Финляндии
