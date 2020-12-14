Додано: Нед 01 лют, 2026 08:01

Хомякоид написав: fox767676 написав: Хомякоид написав: Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи.

Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии.

Не понятно что вы имеете в виду под "панельками советской эпохи"

Кирпичная 10 этажка серии КП 90х к умным или красивым ?

В чем принципиальное отличие от КТ-шки 80х ?

Если дело в тепломодернизации фасадов, то зачем сносить, а если хотите понижать этажность и делать бункера под домом это совсем другое.

Будинки треба утеплювати. Панельки втрачають температуру практично за лічені години.

Будинкам треба автономне опалення. Чи можливо це зробити в панельках в підвалах або на дахах, для мене це питання.

Будинкам треба автономне електропостачання. Для ліфтів. аварійного освітлення, автономного опалення.

Будинкам треба бомбосховища.

Как два пальца.Не надо изобретать велосипед.Боксер ездил в США и даже не удосужился посмотреть что убирает снег в НЙ.Так и это можно подсмотреть.Есть бойлеры, которые могут поместиться в обычном дворовом теплопункте.Да, есть огромные.Но есть и очень небольшие.Например, один чувак по работе был на выставке, где видел финский бойлер, который вполне можно впихнуть в 15-20 метровую комнату так, чтобы там было достаточно места для всех труб и сопутствующего оборудования.Чего не знаю, так это такой вещи - для работы американского бойлера нужен либо ойл (типа мазута) или газ всокого давления. В США газ, который используется для плит называют кукинг газ и его давление не считается достаточным для отопления.Давление газа в украинских сетях я не знаю.В общем, было-бы желание и деньги, а технически это вполне реализуемо.Но учитывая, что у знакомых в Киеве в доме на несколько сот квартир не смогли решить вопрос с запиткой насоса теплопункта (до него тепло подается, но без насоса оно не идет в дом), то это не решаемо.