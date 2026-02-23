RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 692693694695

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:06

Re: ПУМБ

Акція «Нагороди з ПУМБ»
https://news.finance.ua/ua/2-kroky-do-1 ... u-vid-pumb
Діє з лютого 2026 року до червня 2026 року
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 18:34

Re: ПУМБ

Акція «Залишайся з ПУМБ»
https://news.finance.ua/ua/akciya-zalyshaysya-z-pumb
Період проведення Акції 23.02.2026 — 31.03.2026
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 16:37

Re: ПУМБ

Панове, а не підскажите, як оплатити комуналку з карти ПУМБ національний кешбек без коміса, а то на додатку не дає, а в payhub хоче комісію в 16 грн ?
